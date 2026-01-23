“Marco para un futuro acuerdo” en Groenlandia

DAVOS, Suiza.- Estados Unidos y Dinamarca renegociarán su acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia, a partir de conversaciones mantenidas en Davos entre Donald Trump y el jefe de la Alianza del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte.
Este anuncio sigue al que hizo Trump el día anterior, acerca de que está en marcha un “esquema de conversaciones” con aliados europeos, que apunta a reforzar la seguridad en el extremo norte, limitar la influencia de Rusia y China y garantizar a Washington un rol estratégico permanente.
La declaración sobrre ese “marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia” causó sorpresa tras varios días de crecientes tensiones, que culminaron con la amenaza del mandatario de imponer sanciones económicas a ocho estrechos aliados de Estados Unidos que se opusieron a sus planes de anexarse el territorio autónomo de Dinamarca, aliado de la OTAN. Trump también había amenazado con usar la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia.
¿Qué se sabe sobre el acuerdo?
Trump hizo el anuncio en su plataforma de redes sociales Truth Social el miércoles a última hora, tras las conversaciones multilaterales en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. “Sobre la base de una reunión muy productiva que he tenido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco de un futuro acuerdo sobre Groenlandia”, afirmó.
Rutte, en cambio, señaló que no había abordado el tema de la soberanía danesa sobre Groenlandia en su reunión con Trump.
Según analistas de la cadena BBC, la percepción en Dinamarca es que el asunto está lejos de resolverse y que cualquier acuerdo aún se debe negociar conjuntamente entre Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos.
La primera ministra del país europeo, Mette Frederiksen, afirmó que los daneses pueden negociar “todo lo político: seguridad, inversiones, economía”. “Pero no podemos negociar nuestra soberanía. Se me ha informado de que tampoco ha sido así”, alegó.
Una de las dos diputadas groenlandesas en el Parlamento danés, Aaja Chenmitz, declaró: “La OTAN en ningún caso tiene derecho a negociar nada sin nosotros, Groenlandia. Nada sobre nosotros sin nosotros”. Preguntado por el papel de Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer no dio detalles.
“Hemos estado coordinándonos estrechamente con aliados y otros a lo largo de los últimos días”, se limitó a apuntar.
¿Cuáles son las opciones?
El periódico “The New York Times” indicó, citando a funcionarios anónimos, que una de las ideas planteadas sería que Dinamarca cediera soberanía sobre pequeñas zonas de Groenlandia, donde Estados Unidos construiría bases militares. Este acuerdo sería similar al estatus de dos bases militares en Chipre que controla Reino Unido y se consideran territorio británico. Sin embargo, tanto Dinamarca como Groenlandia han rechazado renunciar a su soberanía.
A favor de tomar el control de Groenlandia, Trump alega la amenaza de buques chinos y rusos alrededor de la isla. Dinamarca afirma que no existe tal amenaza.
En este punto, los aliados de la OTAN tratan de tranquilizar a Estados Unidos asegurando que reforzarán la seguridad en el Ártico. Rutte declaró a la agencia Reuters que el acuerdo requeriría esta contribución.
Una de las ideas que Reino Unido impulsa es la creación de un “Centinela Ártico”, expuso ayer la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, que sería similar al enfoque que la OTAN ha adoptado con el Centinela Báltico, destinado a aumentar la vigilancia de buques en el mar Báltico tras el corte de importantes cables submarinos.
¿Será suficiente para Trump?
Estados Unidos ha mantenido presencia militar en Groenlandia desde después de la Segunda Guerra Mundial. Según un acuerdo de 1951 con Dinamarca, Estados Unidos puede desplegar tantas tropas como desee en Groenlandia. De hecho, ya cuenta con más de 100 militares estacionados en su base de Pituffik, al noroeste del territorio.
Por lo tanto, las conversaciones para llegar a un nuevo acuerdo podrían centrarse en una renegociación de aquel pacto. Incluso si se superara el principal obstáculo político de la transferencia de soberanía, existe el impedimento de que toda la tierra en Groenlandia es de propiedad pública y no se puede comprar ni vender.
Estados Unidos posee bases militares en muchos países, entre ellos Alemania, pero no constituyen territorio soberano. Una de las bases pertenece nominalmente a Cuba: la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo.
La soberanía sobre la zona sigue siendo cubana, pero Estados Unidos tiene el control total desde 1903, en virtud de un tratado que solo puede modificarse con el consentimiento de ambos gobiernos. Es un acuerdo de arrendamiento, y para Trump un acuerdo similar sobre Groenlandia no es suficiente. “Los países deben tener la propiedad. Lo que se defiende es la propiedad, no los arrendamientos. Y tendremos que defender Groenlandia”, dijo hace dos semanas.
En Davos retiró la amenaza de una intervención militar, para alivio de sus aliados de la OTAN. Dinamarca remarcó que una ofensiva militar significaría el fin de la alianza, de la que Estados Unidos es socio principal.
Trump no ha especificado que Estados Unidos esté interesado en las riquezas de Groenlandia, sino que el control estadounidense sobre la isla “beneficia a todos, especialmente en la seguridad y los minerales”. “Es un acuerdo para siempre”, alegó.
Sin consulta
El Gobierno de Nuuk ignora qué acordaron Trump y Rutte
En Nuuk, la capital de Groenlandia, la decepción, la frustración y la ira se tornan evidentes un día después de conocerse un proyecto de acuerdo sobre el futuro de la isla negociado sin ellos, por Donald Trump y el secretario general de la OTAN. El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, dijo ayer que desconoce el contenido del acuerdo concluido en la víspera por Trump y Rutte, sobre el futuro de esta isla ártica pretendida por el presidente estadounidense.
“No sé exactamente qué contiene el acuerdo sobre mi país”, lamentó en rueda de prensa en Nuuk, la capital de este territorio autónomo de Dinamarca, un país miembro de la OTAN. “Es obviamente positivo que la amenaza militar disminuya”, apuntó Berthelsen. “Pero se podría haber cerrado un acuerdo invitando a Groenlandia a la mesa, en lugar de que Rutte negocie, él solo, un acuerdo con Trump”, dijo.