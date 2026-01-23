“Marco para un futuro acuerdo” en Groenlandia

La soberanía sobre la zona sigue siendo cubana, pero Estados Unidos tiene el control total desde 1903, en virtud de un tratado que solo puede modificarse con el consentimiento de ambos gobiernos. Es un acuerdo de arrendamiento, y para Trump un acuerdo similar sobre Groenlandia no es suficiente. “Los países deben tener la propiedad. Lo que se defiende es la propiedad, no los arrendamientos. Y tendremos que defender Groenlandia”, dijo hace dos semanas.