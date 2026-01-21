En un gesto de apoyo a Groenlandia, el papa León XIV envió al cardenal Pietro Parolin a Dinamarca

En una nota publicada por Clarín, informaron que días atrás Parolin se refirió públicamente al conflicto y cuestionó cualquier intento de resolución basado en la fuerza. “No se pueden utilizar soluciones de fuerza. Es necesario regresar al espíritu del multilateralismo que ha caracterizado la posguerra y que hoy se está perdiendo”, afirmó el cardenal. En la misma línea, advirtió que “es inaceptable hacer valer las posiciones propias solo con la fuerza”, en una clara alusión a la postura impulsada por Trump, y remarcó que ese camino “llevará siempre más a un conflicto y a una guerra dentro de la comunidad internacional".