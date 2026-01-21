Secciones
En un gesto de apoyo a Groenlandia, el papa León XIV envió al cardenal Pietro Parolin a Dinamarca

"No se pueden utilizar soluciones de fuerza", afirmó el canciller en una clara alusión a la postura impulsada por Trump.

El papa León XIV saluda al cardenal Pietro Parolin. Foto tomada de vaticannews El papa León XIV saluda al cardenal Pietro Parolin. Foto tomada de vaticannews
Hace 2 Hs

La crisis internacional en torno a Groenlandia mantiene en alerta al Vaticano, que decidió enviar a Dinamarca al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. El viaje a Copenhague se da en el marco de las celebraciones por los 1200 años de la Iglesia Católica y constituye, además, un gesto de apoyo a la soberanía danesa frente a las pretensiones del expresidente estadounidense Donald Trump.

En una nota publicada por Clarín, informaron que días atrás Parolin se refirió públicamente al conflicto y cuestionó cualquier intento de resolución basado en la fuerza. “No se pueden utilizar soluciones de fuerza. Es necesario regresar al espíritu del multilateralismo que ha caracterizado la posguerra y que hoy se está perdiendo”, afirmó el cardenal. En la misma línea, advirtió que “es inaceptable hacer valer las posiciones propias solo con la fuerza”, en una clara alusión a la postura impulsada por Trump, y remarcó que ese camino “llevará siempre más a un conflicto y a una guerra dentro de la comunidad internacional".

Durante su visita a Dinamarca, Parolin participará de las celebraciones solemnes en la catedral de San Ansgar, en Copenhague, y mantendrá encuentros oficiales con autoridades del gobierno danés.

Con este viaje, el Vaticano no solo refuerza su presencia pastoral en Europa del Norte, sino que también vuelve a posicionarse en defensa del diálogo, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos en un escenario geopolítico cada vez más tenso.

