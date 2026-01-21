En un gesto de apoyo a Groenlandia, el papa León XIV envió al cardenal Pietro Parolin a Dinamarca

La crisis internacional en torno a Groenlandia mantiene en alerta al Vaticano, que decidió enviar a Dinamarca al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. El viaje a Copenhague se da en el marco de las celebraciones por los 1200 años de la Iglesia Católica y constituye, además, un gesto de apoyo a la soberanía danesa frente a las pretensiones del expresidente estadounidense Donald Trump.
En una nota publicada por Clarín, informaron que días atrás Parolin se refirió públicamente al conflicto y cuestionó cualquier intento de resolución basado en la fuerza. “No se pueden utilizar soluciones de fuerza. Es necesario regresar al espíritu del multilateralismo que ha caracterizado la posguerra y que hoy se está perdiendo”, afirmó el cardenal. En la misma línea, advirtió que “es inaceptable hacer valer las posiciones propias solo con la fuerza”, en una clara alusión a la postura impulsada por Trump, y remarcó que ese camino “llevará siempre más a un conflicto y a una guerra dentro de la comunidad internacional".
Durante su visita a Dinamarca, Parolin participará de las celebraciones solemnes en la catedral de San Ansgar, en Copenhague, y mantendrá encuentros oficiales con autoridades del gobierno danés.
Con este viaje, el Vaticano no solo refuerza su presencia pastoral en Europa del Norte, sino que también vuelve a posicionarse en defensa del diálogo, el derecho internacional y la resolución pacífica de los conflictos en un escenario geopolítico cada vez más tenso.