Cartas de lectores IV: “turismo” en Davos
Hace 5 Hs

Javier Milei y su comitiva están de vacaciones en Davos. Es de suponer que hayan llevado un video de su actuación en Casquín, donde se mostró muy alegre. Seguramente fue a festejar los últimos arreglos que hizo con la explotación del litio, una maniobra que probablemente copió del gobierno chileno. En su delirio, quizá piense que con esto ya podrá pagar la enorme deuda que tenemos con el FMI y con todos los financistas del “carry trade”. Por otro lado, vista la adicción que tiene Milei con el turismo pagado por el Estado, estimo conveniente que a los millones que se generaron con el invento de las criptomonedas los use para asociarse con su hermana Karina y abran una agencia de turismo. De este modo, el país podría ahorrarse mucho dinero por la ventaja que tendría la agencia al conseguir descuentos en diferentes aerolíneas.

Humberto Hugo D’Andrea

hdandrea95@gmail.com

