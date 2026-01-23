Cartas de lectores III: lejos de Jesús María

Por falta de recursos, Tucumán no estuvo representado oficialmente en el mayor Festival de Doma y Folklore, realizado en Jesús María. No pudimos mostrar esos talentosos artistas que participaron con singular éxito en el certamen de La Voz Argentina y tantas otras figuras de gran renombre y talento, nacidas en la tierra de Mercedes Sosa, los Tucu Tucu, el Trío San Javier, Juan Falú y Jaime Torres. Nos sobran grandes artistas “tucumanos“; nos faltan organizadores de grandes eventos y representantes artísticos que valoren, jerarquicen y prioricen lo nuestro en cada festival. Lo paradójico, injusto y polémico fue el gran viaje de placer que realizó un diputado tucumano a la China comunista, integrando una comitiva de parlamentarios. Supuestamente a los pasajes los pagó el país asiático como regalo por la buena voluntad de levantar la mano en algo que los beneficiaba. ¿No hubiera sido mejor bancar con los viáticos y gastos extras a nuestros artistas?