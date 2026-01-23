Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores III: lejos de Jesús María
Hace 5 Hs

Por falta de recursos, Tucumán no estuvo representado oficialmente en el mayor Festival de Doma y Folklore, realizado en Jesús María. No pudimos mostrar esos talentosos artistas que participaron con singular éxito en el certamen de La Voz Argentina y tantas otras figuras de gran renombre y talento, nacidas en la tierra de Mercedes Sosa, los Tucu Tucu, el Trío San Javier, Juan Falú y Jaime Torres. Nos sobran grandes artistas “tucumanos“; nos faltan organizadores de grandes eventos y representantes artísticos que valoren, jerarquicen y prioricen lo nuestro en cada festival. Lo paradójico, injusto y polémico fue el gran viaje de placer que realizó un diputado tucumano a la China  comunista, integrando una comitiva de parlamentarios. Supuestamente a los pasajes los pagó el país asiático como regalo por la buena voluntad de levantar la mano en algo que los beneficiaba. ¿No hubiera sido mejor bancar con los viáticos y gastos extras a nuestros artistas?

Francisco Amable Díaz

Pedro G. Sal 1.180

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán y las lluvias extraordinarias que la inundan con frecuencia
1

Tucumán y las lluvias "extraordinarias" que la inundan con frecuencia

Honremos a Alberdi, pero sin desmerecer a Matienzo
2

Honremos a Alberdi, pero sin desmerecer a Matienzo

3

La oportunidad estratégica de producir conocimiento

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de Titanes en el ring
4

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de "Titanes en el ring"

5

Cartas de lectores: mi reconocimiento al doctor Vogelfang

6

Cartas de lectores: vergüenza de ser tucumano

Más Noticias
Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas

Grok creó tres millones de imágenes sexualizadas

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Una conversación extraña: denuncian presunta injerencia de EE.UU. en el juicio a Marine Le Pen

"Una conversación extraña": denuncian presunta injerencia de EE.UU. en el juicio a Marine Le Pen

Donald Trump, en Davos: un discurso explosivo y nuevas amenazas

Donald Trump, en Davos: un discurso explosivo y nuevas amenazas

La lluvia mermó, y el caudal de los ríos retrocede en Tucumán

La lluvia mermó, y el caudal de los ríos retrocede en Tucumán

Rompé la rutina: acrobacia, animé y murga uruguaya para aprender gratis hoy

Rompé la rutina: acrobacia, animé y murga uruguaya para aprender gratis hoy

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de Titanes en el ring

Recuerdos fotográficos: pura pasión, antes de "Titanes en el ring"

Comentarios