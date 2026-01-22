Argentina registró la tasa de homicidios más baja de su historia y los robos disminuyeron un 20,8% en 2025

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, informó este juevesque la tasa de homicidios dolosos en la Argentina descendió a 3,7 cada 100.000 habitantes en 2025, lo que representa el índice más bajo registrado en lo que va del siglo. De acuerdo con el informe oficial de la cartera, durante el último año se contabilizaron 1.705 víctimas.
Durante una conferencia, la funcionaria explicó los registros elaborados por el Ministerio de Seguridad, que reflejan una baja interanual del 5,6%, al pasar de una tasa del 4,4% en 2023 a 3,7% en 2025. En ese marco, la funcionaria destacó los alcances del Plan 90-10, al señalar que esa estrategia explicó el 70% de la reducción total de los homicidios.
Según el relevamiento oficial, el denominado mapa crítico del delito letal también mostró una mejora: el número de municipios incluidos descendió de 193 en 2023 a 180 en 2025. En la misma exposición, la ministra remarcó que la Argentina volvió a registrar la tasa de homicidios más baja de la región por segundo año consecutivo, de acuerdo con los datos comparativos de países limítrofes y del resto de Latinoamérica.
Fuerte descenso en Rosario y en zonas con presencia federal
El informe también puso el foco en Rosario, donde se registró una disminución del 22% en comparación con 2024, además de una baja acumulada del 70% desde el inicio de la actual gestión nacional, cuando Javier Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. En esa línea, se precisó que los homicidios cayeron un 22% en los sectores vigilados por fuerzas federales.
LA DOCTRINA DE SEGURIDAD Y ORDEN NO SE DETIENE— Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) January 22, 2026
Caídas en varias provincias y en los delitos contra la propiedad
Monteoliva señaló, además, que Mendoza, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires mostraron descensos en los índices de homicidios. A nivel general, el informe del Ministerio de Seguridad indicó también una reducción interanual del 20,8% en los robos simples y agravados, con una tasa que se ubicó en 798 hechos durante 2025.