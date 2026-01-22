Argentina registró la tasa de homicidios más baja de su historia y los robos disminuyeron un 20,8% en 2025

Durante una conferencia, la funcionaria explicó los registros elaborados por el Ministerio de Seguridad, que reflejan una baja interanual del 5,6%, al pasar de una tasa del 4,4% en 2023 a 3,7% en 2025. En ese marco, la funcionaria destacó los alcances del Plan 90-10, al señalar que esa estrategia explicó el 70% de la reducción total de los homicidios.