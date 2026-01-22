Consumo: las ventas en supermercados registraron en noviembre su peor baja desde 2023

Por último, el Indec se refirió a la dotación de personal en el sector supermercadista y señaló que “el personal ocupado total en noviembre de 2025 ascendió a 98.083 asalariados. De ese total, 10.900 corresponden a cargos jerárquicos, lo que representa el 11,1%, mientras que el 88,9% restante está compuesto por cajeros, administrativos y repositores, que suman 87.183 trabajadores”.