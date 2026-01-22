Consumo: las ventas en supermercados registraron en noviembre su peor baja desde 2023

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que las ventas en supermercados registraron una caída del 2,8% en noviembre de 2025 en la comparación interanual, y del 3,8% respecto de octubre.
Según el informe oficial sobre la actividad comercial del sector, “en noviembre de 2025, el índice de ventas totales a precios constantes muestra una caída de 2,8% respecto de igual mes de 2024. No obstante, el acumulado enero-noviembre de 2025 presenta una variación positiva de 2,2% en comparación con el mismo período del año anterior”.
Precisó que “el índice de la serie desestacionalizada muestra en noviembre de 2025 una disminución de 3,8% respecto del mes previo, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 0,3% en relación con octubre”.
En cuanto al volumen de facturación, el organismo detalló que “las ventas totales a precios corrientes correspondientes a noviembre de 2025, relevadas a través de la Encuesta de Supermercados, alcanzaron los 2.211.327,2 millones de pesos, lo que implica un incremento interanual del 21,2%”.
El informe también desagregó el comportamiento por rubros. Al respecto, indicó que “en las ventas totales a precios corrientes de noviembre de 2025, los grupos de artículos con los mayores aumentos interanuales fueron ‘Carnes’, con una suba del 48,3%; ‘Alimentos preparados y rotisería’, con 34,7%; ‘Otros’, con 31,4%; y ‘Panadería’, con 27,4%”.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 22, 2026
Las ventas en supermercados disminuyeron 2,8% interanual en noviembre de 2025 y 3,8% respecto del mes previo https://t.co/2ZQkaGwhM9 pic.twitter.com/GaKV6U9DC3
Por último, el Indec se refirió a la dotación de personal en el sector supermercadista y señaló que “el personal ocupado total en noviembre de 2025 ascendió a 98.083 asalariados. De ese total, 10.900 corresponden a cargos jerárquicos, lo que representa el 11,1%, mientras que el 88,9% restante está compuesto por cajeros, administrativos y repositores, que suman 87.183 trabajadores”.