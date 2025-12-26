Leve repunte en el consumo: las ventas en los supermercados subieron 2,7% durante octubre

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este viernes que las ventas en los supermercados registraron en octubre un aumento del 2,7% en comparación con el mismo mes del año pasado. En tanto, el acumulado del período enero-octubre de 2025 también mostró una variación positiva del 2,7% respecto a igual lapso del año anterior.
En la medición mensual, el índice de la serie desestacionalizada evidenció un incremento del 1,6% en relación con septiembre, mientras que el índice de la serie tendencia-ciclo presentó una suba del 0,1% respecto al mes previo.
Por su parte, las ventas totales a precios corrientes, relevadas a través de la Encuesta de Supermercados, alcanzaron en octubre de 2025 un total de 2.170.974,2 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 27,8% interanual.
Al analizar el desempeño por rubros, los grupos de artículos que registraron los mayores aumentos en las ventas a precios corrientes, en comparación con octubre de 2024, fueron “Carnes”, con una suba del 51,8%; “Otros”, con 39,8%; “Alimentos preparados y rotisería”, con 39,7%; e “Indumentaria, calzado y textiles para el hogar”, con 36,7%.