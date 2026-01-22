Secciones
DeportesFútbol

Mano dura de la AFA: no convocarán a la Selección a los juveniles que se vayan por la patria potestad

La medida busca proteger el patrimonio de los clubes y frenar la fuga de talentos. Fue impulsada tras el caso Scarlato en River y ya cuenta con el aval de la Liga Profesional.

EL CASO QUE DESATÓ LA POLÉMICA. River se negó a firmar el primer contrato profesional de Lucas Scarlato, juvenil del club, y el jugador decidió negociar directamente con Parma. El equipo de Nuñez y el conjunto italiano ahora negocian una compensación, pero la AFA decidió tomar medidas. EL CASO QUE DESATÓ LA POLÉMICA. River se negó a firmar el primer contrato profesional de Lucas Scarlato, juvenil del club, y el jugador decidió negociar directamente con Parma. El equipo de Nuñez y el conjunto italiano ahora negocian una compensación, pero la AFA decidió tomar medidas.
Hace 1 Hs

A horas del inicio del Torneo Apertura 2026, una decisión tomada en los despachos de la calle Viamonte retumbó con fuerza en todo el fútbol argentino. La AFA, con el aval unánime de los clubes de la Liga Profesional, oficializó una normativa histórica: los juveniles que emigren al exterior utilizando el recurso de la patria potestad no volverán a ser convocados a las selecciones nacionales.

La resolución, que ya fue publicada en el boletín oficial para su aplicación inmediata, tiene un objetivo claro: poner un freno a la sangría de talentos y proteger el patrimonio de las instituciones formadoras. El detonante final fue el caso de Luca Scarlato, la joya de River de 16 años cuya salida a Europa bajo esta modalidad encendió las alarmas en Núñez y en el resto de los clubes.

"Hay representantes que hacen cosas que perjudican a los clubes. Esta decisión es para cuidar a nuestros juveniles", sentenció Nicolás Russo, presidente de Lanús, reflejando el consenso de la dirigencia tras el cónclave.

Si bien legalmente la salida de los menores sigue siendo válida, la AFA utiliza su derecho de admisión como herramienta de disuasión. El abogado especialista Marcelo Bee Sellares aclaró el marco jurídico: "La citación a selecciones juveniles es una decisión deportiva, no un derecho adquirido. No es una sanción disciplinaria, sino una medida para proteger a los clubes formadores".

Con esta postura, la casa madre del fútbol argentino busca quitarles la principal "vidriera" a quienes rompen el proceso formativo, enviando un mensaje contundente: irse por la puerta de atrás tendrá un costo deportivo altísimo.

Temas Selección Argentina de fútbolAsociación del Fútbol Argentino
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
AFA confirmó el árbitro para el estreno de Atlético Tucumán en Mendoza

AFA confirmó el árbitro para el estreno de Atlético Tucumán en Mendoza

Atlético Tucumán pone primera en la Liga Profesional ante Independiente Rivadavia

Atlético Tucumán pone primera en la Liga Profesional ante Independiente Rivadavia

Oficial: la AFA no otorgará amnistía a los suspendidos

Oficial: la AFA no otorgará amnistía a los suspendidos

Lo más popular
Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez
1

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Maquiavelo ha muerto: la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos
2

"Maquiavelo ha muerto": la definición ética de Javier Milei que sacudió al Foro de Davos

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del quebrachito tranqueño al rigor para los menores que delinquen
3

Las nueve definiciones de Jaldo en su regreso: del "quebrachito tranqueño" al "rigor" para los menores que delinquen

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco
4

Felipe Sosa pasó de integrar el “glorioso” Ejército a ser señalado por narco

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez
5

Nueve puntos clave que revelan cómo fue el crimen de Érika Antonella Álvarez

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?
6

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

Más Noticias
Me gustan los lugares futboleros: Gastón Suso reveló por qué eligió jugar en Atlético Tucumán

"Me gustan los lugares futboleros": Gastón Suso reveló por qué eligió jugar en Atlético Tucumán

El Tribunal de Disciplina de la AFA dictó la amnistía: por qué fue clave Mario Leito

El Tribunal de Disciplina de la AFA dictó la amnistía: por qué fue clave Mario Leito

Un amistoso en La Ciudadela: la CD de San Martín avanza para cerrar un duelo para el próximo fin de semana

Un amistoso en La Ciudadela: la CD de San Martín avanza para cerrar un duelo para el próximo fin de semana

Con Gamba caído, en San Martín se mueven rápido: Yllana pidió los refuerzos y la CD avanza para cerrarlos

Con Gamba caído, en San Martín se mueven rápido: Yllana pidió los refuerzos y la CD avanza para cerrarlos

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

El look más audaz de Sofi Martínez en sus vacaciones en Costa Rica

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

El viejo tuit de Natacha Jaitt sobre Luciano Castro que volvió a sacudir las redes: ¿qué decía?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo: ¿a qué provincias alcanza?

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Cómo el MPF logró identificar a “El Militar” con el asesinato de Érika Antonella Álvarez

Comentarios