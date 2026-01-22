Mano dura de la AFA: no convocarán a la Selección a los juveniles que se vayan por la patria potestad

La resolución, que ya fue publicada en el boletín oficial para su aplicación inmediata, tiene un objetivo claro: poner un freno a la sangría de talentos y proteger el patrimonio de las instituciones formadoras. El detonante final fue el caso de Luca Scarlato, la joya de River de 16 años cuya salida a Europa bajo esta modalidad encendió las alarmas en Núñez y en el resto de los clubes.