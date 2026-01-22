Secciones
Confirmado: cuándo arranca el pago del 20% del sueldo para empleados estatales en Tucumán

Las autoridades dieron a conocer el cronograma que se extenderá hasta el 31 de enero. ¿Quiées serán los primeros en pasar por los cajeros?

Confirmado: cuándo arranca el pago del 20% del sueldo para empleados estatales en Tucumán
Hace 1 Hs

La Tesorería General de la Provincia, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pagos correspondiente a la parte proporcional del sueldo de enero, equivalente al 20%, destinado a los empleados de la administración pública de Tucumán.

Jueves 29 de enero

- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales

- Instituto Provincial de la Vivienda

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)

- Sistema Provincial de Salud

Viernes 30 de enero

- Administración Central

-Defensoría del Pueblo

- Dirección Provincial de Vialidad

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal)

- Poder Legislativo

- Tribunal de Cuentas

- Tribunal Fiscal de Apelación

Sábado 31 de enero

- Comunas Rurales

- Dirección de Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

- Ente Cultural de Tucumán

- Ente de Infraestructura Comunitaria

- Instituto de Desarrollo Productivo

- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual

- Municipios del Interior

- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento 

