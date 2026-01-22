Confirmado: cuándo arranca el pago del 20% del sueldo para empleados estatales en Tucumán

La Tesorería General de la Provincia, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Producción, informó el cronograma de pagos correspondiente a la parte proporcional del sueldo de enero, equivalente al 20%, destinado a los empleados de la administración pública de Tucumán.
Jueves 29 de enero
- Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales
- Instituto Provincial de la Vivienda
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Seguridad (Departamento General de Policía – Dirección General de Institutos Penales)
- Sistema Provincial de Salud
Viernes 30 de enero
- Administración Central
-Defensoría del Pueblo
- Dirección Provincial de Vialidad
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Poder Judicial (Centro Judicial Concepción – Centro Judicial Monteros – Corte Suprema de Justicia – Justicia de Paz Legal)
- Poder Legislativo
- Tribunal de Cuentas
- Tribunal Fiscal de Apelación
Sábado 31 de enero
- Comunas Rurales
- Dirección de Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
- Ente Cultural de Tucumán
- Ente de Infraestructura Comunitaria
- Instituto de Desarrollo Productivo
- Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
- Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual
- Municipios del Interior
- Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento