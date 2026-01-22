Nueva baja en el Gobierno: renunció Paul Starc como titular de la Unidad de Información Financiera

El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, presentó este jueves su renuncia al cargo, al que había accedido hace apenas un año, cuando fue designado en reemplazo de Ignacio Yacobucci, desplazado entonces entre otros argumentos por “abultados gastos” en el área.
Según informó el Ministerio de Justicia a través de un comunicado oficial, Starc, ex fiscal federal de Tres de Febrero, presentó su dimisión “por razones personales, la cual fue aceptada por las autoridades competentes”. Además, se indicó que “continuará colaborando con el Gobierno nacional en nuevas responsabilidades vinculadas a tareas de gestión, desarrollo financiero y consolidación institucional”.
La renuncia de Starc se convirtió en la segunda baja dentro del Gobierno en menos de 24 horas, luego de que el miércoles por la noche se conociera la salida del secretario de Transporte, Luis Pierrini, quien también adujo motivos personales.
Un funcionario alineado con el oficialismo
Dentro del tablero político del oficialismo, Starc estaba identificado con el sector que responde a Santiago Caputo. El asesor del presidente Javier Milei había impulsado su designación en enero de 2025.
Con antecedentes en la política bonaerense durante el gobierno de Daniel Scioli, su figura quedó especialmente marcada por su actuación en la investigación de la desaparición de la familia Pomar, uno de los casos más conmocionantes de los últimos años en la provincia de Buenos Aires.
Quién será el nuevo titular de la UIF
En reemplazo de Starc asumirá Ernesto Gaspari, quien se desempeñó anteriormente como secretario de Coordinación y Planificación Exterior en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Desde el Ministerio de Justicia destacaron que Gaspari es “un profesional con una sólida trayectoria en gestión pública y privada, finanzas y administración, con experiencia en áreas estratégicas del Estado”.
Asimismo, el organismo puntualizó que los ejes de la UIF en esta nueva etapa serán “fortalecer los mecanismos de prevención y control”, “optimizar el uso de la información financiera” y “profundizar la cooperación con organismos nacionales e internacionales”.