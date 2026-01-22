El BID advirtió que la Argentina enfrenta límites para aprovechar la recuperación exportadora

En un escenario global marcado por mayores exigencias de competitividad, las exportaciones de bienes de América Latina y el Caribe registraron en 2025 un crecimiento del 6,4%, de acuerdo con un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El organismo destacó que el contexto externo fue más favorable que en otros períodos, aunque advirtió que ese marco no resultó suficiente para todos los países y dejó expuestas debilidades persistentes, entre ellas las que enfrenta la Argentina.