Con una baja obligada y un confirmado por la amnistía, Atlético Tucumán ultima detalles para el debut

Hasta hace algunas horas, la otra incógnita estaba en el lateral izquierdo y dependía de los escritorios. Finalmente, tras varios idas y vueltas, el Tribunal de Disciplina confirmó la amnistía general, por lo que Ignacio Galván (quien arrastraba una fecha de suspensión del último torneo) quedó habilitado y será titular, con Juan Infante aún ausente por lesión. De esta manera, en el resto del equipo tampoco habría sorpresas: se mantendría la misma base que obtuvo los triunfos sobre Cerro Largo y Progreso en la gira por Uruguay.