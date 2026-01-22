Con una baja obligada y un confirmado por la amnistía, Atlético Tucumán ultima detalles para el debut

Las esperanzas se renuevan en 25 de Mayo y Chile. Desde las 22.15, Atlético Tucumán enfrentará a Independiente Rivadavia en el estadio “Bautista Gargantini”, por la primera fecha del torneo Apertura. El equipo dirigido por Hugo Colace no tiene una parada fácil, pero confía en golpear a una “Lepra” que, si bien llega dulce tras su consagración en la Copa Argentina, se encuentra en pleno proceso de renovación de plantel.
La gran novedad en la delegación tucumana es la ausencia de Leonel Di Plácido. El lateral derecho no viajó a Mendoza debido a una lesión muscular en los isquiotibiales que le demandará una recuperación aproximada de 10 días. En su lugar, se produciría el debut oficial de Gabriel Compagnucci.
Hasta hace algunas horas, la otra incógnita estaba en el lateral izquierdo y dependía de los escritorios. Finalmente, tras varios idas y vueltas, el Tribunal de Disciplina confirmó la amnistía general, por lo que Ignacio Galván (quien arrastraba una fecha de suspensión del último torneo) quedó habilitado y será titular, con Juan Infante aún ausente por lesión. De esta manera, en el resto del equipo tampoco habría sorpresas: se mantendría la misma base que obtuvo los triunfos sobre Cerro Largo y Progreso en la gira por Uruguay.
En la antesala del encuentro, Colace fue claro. “Vengo hace tiempo analizando al equipo (Independiente Rivdavia); es muy duro, muy ordenado. Ganó un campeonato y es un rival durísimo, que también nos recibe de local. Pero está analizado y hemos trabajado toda la semana para poder contrarrestar y ganar el partido”, adelantó.
Consultado sobre si cambiará el planteo al salir de Tucumán, el técnico explicó: “Se prepara de acuerdo al rival y al modelo de juego. Yo combino las dos cosas porque quiero tener siempre mi identidad, la identidad del equipo, pero también hay que ser inteligente y adaptarse a la forma del rival”.
Por su parte, la “Lepra” llega con los ánimos en alza tras debutar con una victoria por 2-0 sobre Estudiantes de Caseros en la Copa Argentina. El conjunto dirigido por Alfredo Berti define por estas horas la continuidad de su figura, Sebastián Villa, quien podría emigrar en un año histórico para el club, que afrontará la triple competencia con la Copa Libertadores como gran objetivo.