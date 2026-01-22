"Me gustan los lugares futboleros": Gastón Suso reveló por qué eligió jugar en Atlético Tucumán
El flamante refuerzo en la zaga "decana" confesó que la pasión del hincha tucumano fue determinante para aceptar la propuesta. El defensor analizó su llegada y explicó qué le aportará a la última línea del equipo de Hugo Colace.
Gastón Suso se perfila como una pieza clave de Atlético Tucumán en esta temporada. El motivo de su incorporación no fue un capricho ni una apuesta al azar. El defensor de 34 años llegó para cubrir una necesidad básica que había demandado el cuerpo técnico de Hugo Colace: la de reforzar la zaga con un marcador central zurdo. El “Decano” lo buscó desde los últimos días de diciembre y, finalmente, lo concretó: el jugador proveniente de Gimnasia La Plata se sumó al plantel durante la gira en Uruguay y ya jugó sus primeros minutos con la camiseta “decana”.
El defensor explicó qué motivó su llegada al “Decano”. “A mí me gustan los lugares futboleros y Tucumán es un lugar donde la gente tiene pasión por el fútbol. Cuando me llamaron, fue una motivación importante para mi carrera. Era una provincia a la que había venido a jugar; enfrenté a Atlético y a San Martín en su momento, pero quería vivirlo desde el otro lado. Gracias a Dios se terminó de concretar la operación y puedo estar acá”, se introdujo.
Ya sobre su participación en la gira veraniega, el zaguero comentó sus primeras impresiones. “Sumé minutos contra Everton y pude jugar un partido entero contra Progreso, que para mí era muy importante. Las sensaciones son muy positivas en cuanto a lo personal y sobre todo porque voy conociendo al grupo, que tiene mucho potencial”, explicó.
La participación de Suso en la Serie Río de la Plata trajo buenas noticias para el cuerpo técnico. Si bien la idea inicial -según habían adelantado desde la CD- era que el jugador se incorporara de a poco a los entrenamientos para ganar ritmo físico sin disputar minutos formales, los plazos se aceleraron. Suso fue puesto a prueba en la goleada 5-2 sobre Everton y respondió bien, por lo que volvió a repetir la titularidad frente a Progreso unos días después.
En esa victoria por 2-1, el defensor tuvo bastante trabajo. Si bien comenzó algo impreciso con algunas salidas y tuvo un cruce que casi deriva en penal, con el correr de los minutos se acomodó y fue clave para aguantar la embestida uruguaya en el segundo tiempo.
Voz de mando
De esa manera, Suso ya tuvo su primer contacto real con sus nuevos compañeros. “Me encontré una linda mixtura de gente joven con hambre de progresar y crecer, y de algunos chicos con experiencia que vienen a aportar desde la humildad y el trabajo”, analizó sobre su primera impresión del vestuario.
Además, reveló detalles de lo que habló con el entrenador y se refirió a su posible rol de referente en el plantel. “Tuve una charla muy linda con Hugo (Colace) antes de venir. Uno tiene que aportar esa solidez; la experiencia a través de los años te va dando calma. Hay momentos de mucha presión, vamos a jugar en canchas calientes con hinchadas que empujan, entonces hay que transmitirles tranquilidad a los compañeros para que los más chicos puedan hacer lo que realmente saben”, anticipó.
Acerca de su pasado como capitán en Platense y Gimnasia, agregó: “Los años te van dando madurez, te hacen ver otras cuestiones que van más allá de lo deportivo. A mí me gusta mucho acompañar a los más jóvenes: tratar de hablarles, cuidarlos en su momento y exigirles cuando es necesario. Es lo que hace fuerte a un equipo: tener gente de experiencia y chicos con mucho potencial”.
Desde lo futbolístico, además de la voz de mando, Suso aporta juego aéreo con su 1,90 metros y un perfil zurdo que es clave para la idea del entrenador. “Hugo quiere un equipo protagonista, súper dinámico e intenso. Pero bueno, también tenemos que ser conscientes de que para competir en este torneo se necesita solidez, se necesita ser un equipo duro e inteligente. Yo creo que desde ese lado le voy a aportar mucho al equipo”, dijo.
El debut y los próximos objetivos
Además, anticipó el debut de mañana, desde las 22.15 frente a Independiente Rivadavia. "Sabemos que son un equipo duro jugando de local, que tiene buenos jugadores, sobre todo de tres cuartos de cancha en adelante. Hugo quiere un equipo protagonista y dinámico, pero obviamente tomando los recaudos necesarios. Yo soy un apasionado del fútbol y sé que a Atlético no le ha ido bien en condición de visitante el año pasado, entonces esa es una cuestión a revertir", destacó.
Antes de despedirse, el defensor dejó en claro cuál es la meta para esta temporada. “Estoy para aportar mi granito de arena. Quiero que seamos un equipo duro, ambicioso y ganador para poder meternos entre los ocho; algo que en este formato de torneo Atlético todavía no consiguió”, sentenció en un cierre con una mezcla de serenidad y de convicción que busca contagiar de ilusión a los hinchas “decanos”.