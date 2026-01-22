"Me gustan los lugares futboleros": Gastón Suso reveló por qué eligió jugar en Atlético Tucumán

Gastón Suso se perfila como una pieza clave de Atlético Tucumán en esta temporada. El motivo de su incorporación no fue un capricho ni una apuesta al azar. El defensor de 34 años llegó para cubrir una necesidad básica que había demandado el cuerpo técnico de Hugo Colace: la de reforzar la zaga con un marcador central zurdo. El “Decano” lo buscó desde los últimos días de diciembre y, finalmente, lo concretó: el jugador proveniente de Gimnasia La Plata se sumó al plantel durante la gira en Uruguay y ya jugó sus primeros minutos con la camiseta “decana”.