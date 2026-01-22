Boca insiste por Kevin Serna: Fluminense pide más

El colombiano también fue cauto al hablar de la posibilidad de que el pase se concrete, aunque dejó en claro que ve con buenos ojos la chance. “Está el rumor de ir a Boca, ojalá. Sobre todo por ser colombiano, por la experiencia que ya tiene en la Selección mayor y porque juega en un club grande. La exigencia de Boca es la de un club grande y creo que le vendría bien al club poder contar con él”, agregó.