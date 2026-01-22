Boca insiste por Kevin Serna: Fluminense pide más

La negociación entre Boca y Fluminense por Kevin Serna tuvo un primer freno, pero está lejos de quedar descartada. El club brasileño rechazó la oferta inicial de cinco millones de dólares enviada desde la Ribera y fijó su pretensión en una cifra cercana a los siete millones. Sin embargo, desde Río de Janeiro dejaron en claro que existe voluntad para seguir dialogando.
El extremo colombiano se convirtió en una de las prioridades del mercado para el Xeneize tras la caída del pase de Marino Hinestroza. En Boca entienden que Serna encaja en el perfil buscado para reforzar el frente de ataque por su velocidad, desequilibrio y capacidad para jugar en distintas posiciones ofensivas, un aspecto que también fue destacado desde adentro del club.
Breve resumen del juego de Kevin Serna, el colombiano por el que Boca iniciÃ³ gestiones.— Diego Yudcovsky (@diegoyudcovsky) January 22, 2026
Â¿QuÃ© les parece?pic.twitter.com/ojKydmqT15
En ese sentido, Mauricio “Chicho” Serna, voz autorizada en el mundo Boca y con cercanía directa a la dirigencia, se refirió públicamente al futbolista y respaldó el interés. “Cuando llegó a Alianza Lima vi cosas muy interesantes. Es un jugador que tiene muchas habilidades, muy rápido, muy veloz y puede jugar en muchas posiciones en el frente de ataque”, señaló el ex mediocampista.
El colombiano también fue cauto al hablar de la posibilidad de que el pase se concrete, aunque dejó en claro que ve con buenos ojos la chance. “Está el rumor de ir a Boca, ojalá. Sobre todo por ser colombiano, por la experiencia que ya tiene en la Selección mayor y porque juega en un club grande. La exigencia de Boca es la de un club grande y creo que le vendría bien al club poder contar con él”, agregó.
En Brandsen 805 consideran que la negativa inicial de Fluminense no es definitiva y analizan mejorar las condiciones económicas para acercarse a lo pretendido. El club brasileño, por su parte, tiene margen para plantarse: Serna tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027.
Mientras tanto, el Consejo de Fútbol mantiene activas otras gestiones ofensivas. Boca continúa negociando por Ángel Romero y Alexis Cuello, además de sostener contactos con San Lorenzo por otra posible incorporación, en un mercado que entra en su tramo decisivo.
Con la urgencia de reforzar el ataque para el debut en el Torneo Apertura y la mirada puesta en la próxima Copa Libertadores, Boca acelera y ajusta su estrategia, sabiendo que Kevin Serna sigue siendo una de las piezas que mejor encajan en el proyecto.