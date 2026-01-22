Secciones
¿Es malo para los riñones tomar mucho café? Lo que dice la ciencia

se estima que, por día, se consumen 2.000 millones de tazas de café en el mundo.

Hace 2 Hs

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de un 10% de la población adulta padece enfermedades relacionadas a los riñones.  Por este motivo, insisten en la importancia de comprender cómo el consumo de café influye en la salud renal.

Estudios respaldados por la National Kidney Foundation, confirman que la ingesta moderada de esta infusión, de hasta dos al día, no aumenta a grandes escalas el riesgo de enfermedades en personas sanas. Sin embargo, la situación es distinta para aquellos que sufren diabetes, obesidad, problemas cardiovasculares, o en personas de la tercera edad.

Cómo afecta la cafeína a la función renal

Un informe realizado por los investigadores del proyecto Predimed Plus reveló que el consumo de café mayor a dos tazas por día, está relacionado con una disminución en la función renal a lo largo de un año.

“La cafeína aumenta la hipertensión y, por tanto, produce un aumento de la hiperfiltración, y esta mantenida a lo largo del tiempo es lo que va a producir un deterioro del riñón”, confirmó el estudio.

Además, al funcionar como un estimulante, puede ocasionar un aumento temporal tanto de la presión arterial como de la tasa de filtración glomerular, que es un indicador fundamental de la capacidad renal para depurar la sangre.

En personas mayores con factores de riesgo asociados, como triglicéridos altos, hipertensión o diabetes, los especialistas aconsejan limitar el consumo de café con cafeína a una taza al día.

Beneficios de tomar café

A pesar de esto, en cantidades moderadas, esta infusión aporta una serie de beneficios a la salud:

-Disminuye la probabilidad de padecer algunos tipos de cáncer, como los de mama, próstata o hígado.

-Contribuye a movilizar la grasa corporal, por lo que es un firme aliado en dietas de pérdida de peso.

-Mejora la actividad muscular durante el ejercicio físico y contribuye a la aceleración del metabolismo

-Disminuye la sensación de sueño y fatiga (siempre que no se supere la dosis recomendada).

