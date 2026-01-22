La AFA pegó un volantazo y puso en juego la TV del ascenso con una licitación abierta

En un escenario atravesado por debates institucionales y definiciones clave en la estructura del fútbol argentino, la AFA dio un paso relevante en materia económica y de transparencia. Mientras la conducción recibió un respaldo unánime en el Comité Ejecutivo, también se avanzó con una decisión que impactará de lleno en el desarrollo de las categorías del interior y del ascenso.
En ese marco, el Comité Ejecutivo aprobó la apertura de una licitación para la comercialización de los derechos de televisación de las categorías de ascenso. La iniciativa busca establecer un proceso competitivo y ordenado, con el objetivo de mejorar los ingresos de los clubes y garantizar mayor previsibilidad económica en torneos históricamente postergados.
Según tracendió, al menos tres oferentes ya presentaron propuestas preliminares, aunque el proceso continúa abierto y se esperan nuevas instancias de negociación antes de definir al adjudicatario. De acuerdo con el Boletín Oficial, las ofertas podrán presentarse hasta el lunes 26 de enero a las 16, en la sede de la entidad ubicada en Viamonte 1366.
La licitación incluye los derechos de televisación de la Primera Nacional, la Primera B Metropolitana, la Primera C y el Torneo Federal A. La definición marcará el rumbo del esquema audiovisual de las categorías de ascenso y podría representar un punto de inflexión para su visibilidad, financiamiento y proyección a futuro dentro del fútbol argentino.