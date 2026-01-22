Caso Lucas Scarlato: Parma negocia con River para evitar conflictos

El "millonario" presentó una denuncia formal ante la FIFA contra el agente, a quien acusa de haber impulsado una salida anticipada sin acuerdo, lo que habría perjudicado tanto el patrimonio del club como su proceso formativo. En ese contexto, desde Núñez también notificaron a Milan y Sampdoria, clubes que evaluaron la situación pero finalmente desistieron de avanzar por el juvenil.