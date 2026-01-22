Caso Lucas Scarlato: Parma negocia con River para evitar conflictos

El caso Lucas Scarlato sumó en las últimas horas un nuevo capítulo. Luego de la fuerte polémica que se desató cuando se conoció que el juvenil de la Séptima División dejaría River amparado en la patria potestad, el Parma abrió negociaciones formales con el club de Núñez con el objetivo de alcanzar un acuerdo económico y descomprimir una situación que escaló rápidamente.
En concreto, la institución italiana busca reconocerle a River un porcentaje de una futura venta del futbolista, una alternativa que comenzó a discutirse después de que el Millonario advirtiera que estaba dispuesto a judicializar el conflicto si no existía una compensación. La primera propuesta presentada desde Italia fue rechazada, aunque las charlas continúan abiertas.
El conflicto explotó semanas atrás, cuando se confirmó la salida de Scarlato sin resarcimiento económico. A partir de allí, se sucedieron declaraciones cruzadas y el vínculo entre las partes se tensó. Lorena Cuervo, madre del juvenil de 16 años, defendió al representante Martín Guastadisegno y apuntó contra River, al sostener que el club “no cuidó” al jugador.
El "millonario" presentó una denuncia formal ante la FIFA contra el agente, a quien acusa de haber impulsado una salida anticipada sin acuerdo, lo que habría perjudicado tanto el patrimonio del club como su proceso formativo. En ese contexto, desde Núñez también notificaron a Milan y Sampdoria, clubes que evaluaron la situación pero finalmente desistieron de avanzar por el juvenil.
Las negociaciones con Parma se reactivaron además en un escenario institucional más rígido. La Asociación del Fútbol Argentino decidió que los futbolistas menores que se marchen de sus clubes sin acuerdo no sean convocados a selecciones juveniles, una medida que busca desalentar este tipo de maniobras y proteger a las instituciones formadoras.
Mientras tanto, River intenta cerrar un acuerdo que le permita resguardar sus intereses y sentar un precedente, en un caso que expuso una vez más las tensiones entre la formación de juveniles, la representación y el mercado internacional.