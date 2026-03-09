La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia
Los vecinos siguen ilusionados con la arteria que conectaría Cebil Redondo con Yerba Buena, pero a su vez surgen interrogantes: ¿será oficializada? “Las intervenciones deben ser planificadas, no reactivas”, alertó una urbanista.
UN ESPERADO CAMINO ALTERNATIVO. Aunque los vecinos de esa zona se esperanzan en tener una nueva conexión entre la ciudad de Yerba Buena y Cebil Redondo, la calle en cuestión todavía no es oficial. LA GACETA / FOTOS DE MATÍAS VIEITO
