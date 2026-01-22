Secciones
Se espera un jueves caluroso en Tucumán: ¿volverán las lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada con temperaturas elevadas, que alcanzarán los 30°.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para este jueves en Tucumán anticipa una jornada marcada por el calor y la inestabilidad climática. De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima será de 20 grados y la máxima alcanzará los 30°, configurando un día típicamente veraniego en la provincia.

Sin embargo, el calor vendrá acompañado de condiciones meteorológicas cambiantes. Para horas de la tarde, el SMN prevé la probabilidad de chaparrones, mientras que hacia la noche aumentan las chances de tormentas, lo que podría generar un cierre de jornada con precipitaciones más intensas.

En este contexto, se mantiene vigente una alerta amarilla para Tucumán, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de causar inconvenientes, especialmente en actividades al aire libre. Desde los organismos oficiales recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias ante eventuales lluvias y tormentas.

