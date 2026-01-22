Rompé la rutina: acrobacia, animé y murga uruguaya para aprender gratis hoy

Aprender algo nuevo puede ser una forma ideal de romper la rutina. Desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se organizaron una serie de talleres gratuitos en distintas disciplinas artísticas y culturales abiertos a todos los vecinos y de cualquier edad. Hoy, desde las 9 y en el Centro Cultural Don Bosco (Don Bosco 1.871), Anahí Cisterna le enseñará a los niños cómo explorar el movimiento aéreo a través de la acrobacia en tela mediante juegos, ejercicios guiados y secuencias adaptadas a cada edad.
Por la siesta, a partir de las 16 y en la Casa de la Cultura del parque 9 de Julio, Manuel Herrera formará en cómo tocar la guitarra; en el mismo lugar, a las 19, Vivi Vargas trabajará en la disciplina del canto.
A las 17, Sergio Ledesma dictará una introducción y práctica del dibujo estilo animé en la Casa del Bicentenario (avenida Adolfo de la Vega 505), donde a las 19 Érika Díaz seguirá con sus clases de danza árabe.
También a las 19, pero en la Casa de la Ciudad (Catamarca 920), habrá un taller introductorio a la batería de murga uruguaya, con su formato de bombo, redoblante y platillo.