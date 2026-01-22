Rompé la rutina: acrobacia, animé y murga uruguaya para aprender gratis hoy

Aprender algo nuevo puede ser una forma ideal de romper la rutina. Desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán se organizaron una serie de talleres gratuitos en distintas disciplinas artísticas y culturales abiertos a todos los vecinos y de cualquier edad. Hoy, desde las 9 y en el Centro Cultural Don Bosco (Don Bosco 1.871), Anahí Cisterna le enseñará a los niños cómo explorar el movimiento aéreo a través de la acrobacia en tela mediante juegos, ejercicios guiados y secuencias adaptadas a cada edad.