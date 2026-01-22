"Seguramente va a llegar a Tucumán": la advertencia de Medina Ruiz tras la primera muerte por gripe A en el país
El ministro de Salud confirmó que la provincia está bajo "seguimiento estricto" y sin casos detectados, pero reconoció que la variante H3N2, que causa estragos en Europa, terminará ingresando.
El fallecimiento de un paciente de 74 años en Mendoza por gripe A H3N2 marcó la primera muerte confirmada por esta variante en Argentina. El hecho generó una alerta nacional inmediata ante el temor de una nueva crisis sanitaria, lo que motivó una respuesta oficial para llevar tranquilidad a la población sobre el alcance del brote.
Debido a esta situación, el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, mantuvo una charla con LA GACETA para explicar el panorama epidemiológico actual. La autoridad sanitaria buscó despejar dudas sobre la circulación del virus y detalló las medidas que el país tomó para enfrentar la propagación de esta cepa estacional.
¿Llegará a Tucumán?
“En Tucumán no hay ningún caso, estamos con seguimiento estricto”, dijo el ministro de Salud de la Provincia. Sin embargo, aclaró el panorama a futuro: “el H3N2 está causando estragos en España, Inglaterra y Estados Unidos. Seguramente este virus va a llegar a la Argentina y a Tucumán”.
“Lamentablemente, de los 18 casos que hubo en Argentina, muchos no viajaron; hay personas que se contagiaron, circularon y lo pasaron a otras que aún no están detectadas”, informó, y explicó la posibilidad de un aceleramiento en el proceso debido a la temporada vacacional en la que personas viajan recurrentemente.
“Estamos en alerta. Todos los días en el hospital Avellaneda y en Concepción tenemos unidades de monitoreo”, apuntó Medina Ruiz. Finalmente, advirtió que cualquier concurrente que alerte tener síntomas puede recibir un hisopado para conocer cuál es el virus exacto que puede estar afectándolo.
Situación en el país
Según el Boletín Epidemiológico Nacional difundido por el Ministerio de Salud de la Nación, desde el 18 de diciembre de 2025 hasta la fecha se identificaron 28 casos del subclado K de influenza H3N2 mediante secuenciación genómica, distribuidos en 14 jurisdicciones.
Los contagios se registraron en Buenos Aires (4), Mendoza (3), Neuquén (3), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2), Córdoba (2), Corrientes (2), Entre Ríos (2), Santa Cruz (2), Santa Fe (2), Tierra del Fuego (2), Chubut (1), La Pampa (1), La Rioja (1) y Río Negro (1). En algunas provincias, incluso, se confirmaron casos sin vínculo epidemiológico con viajes internacionales.
Desde la cartera sanitaria provincial reiteraron la importancia de mantener actualizados los esquemas de vacunación, consultar ante la aparición de síntomas y no minimizar cuadros gripales, especialmente en personas con factores de riesgo.
Síntomas de la gripe
La médica infectóloga Aida Torres explicó los síntomas que causa esta nueva variante y dio consejos para prevenir contagios. “La gripe H3N2 es una variante que se distingue por su rapidez de contagio y por presentar síntomas más intensos. Se manifiesta como un cuadro gripal común, pero con mayor decaimiento, más tiempo de reposo en cama y, en algunos casos, síntomas digestivos”, detalló y explicó que puede afectar con mayor intensidad a personas de edad avanzada o con factores de riesgo.
“Ante síntomas compatibles es importante consultar al médico para realizar el hisopado correspondiente y confirmar el diagnóstico”, enfatizó.
La especialista dijo que ante síntomas intensos, lo indicado es realizar la consulta médica y el hisopado. “En personas con mayor riesgo, el uso de antivirales específicos como el Tamiflú (indicado para el tratamiento de la gripe) puede acortar el curso de la enfermedad. Además, es fundamental el reposo y el seguimiento médico para prevenir complicaciones”, aclaró.
Vacunación
“La principal medida de prevención es la vacuna para la gripe, que se recomienda aplicar antes de los picos de circulación viral, idealmente en febrero. Durante los brotes, también se aconseja el uso de barbijo en personas vulnerables, la ventilación de los ambientes y el lavado de manos. Son cuidados que ya conocemos y que resultan eficaces para reducir la transmisión”, aconsejó la doctora Torres, y aclaró que la población no debe alarmarse porque la gripe no presenta una amenaza en esta época.