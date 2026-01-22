"Seguramente va a llegar a Tucumán": la advertencia de Medina Ruiz tras la primera muerte por gripe A en el país

Vacunación

“La principal medida de prevención es la vacuna para la gripe, que se recomienda aplicar antes de los picos de circulación viral, idealmente en febrero. Durante los brotes, también se aconseja el uso de barbijo en personas vulnerables, la ventilación de los ambientes y el lavado de manos. Son cuidados que ya conocemos y que resultan eficaces para reducir la transmisión”, aconsejó la doctora Torres, y aclaró que la población no debe alarmarse porque la gripe no presenta una amenaza en esta época.