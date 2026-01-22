"Una conversación extraña": denuncian presunta injerencia de EE.UU. en el juicio a Marine Le Pen

“Estaban convencidos de que se trataba de un juicio político que buscaba apartarla de la presidencial (...) por motivos puramente políticos”, relató la magistrada. Lafourcade, incómoda con esta charla que no debería “darse con aliados”, decidió poner en conocimiento de la Cancillería francesa, algo que, como jefa de una institución independiente, no suele hacer. “Parecía una especie de intromisión para acreditar un discurso que, sentí, tenía una finalidad de injerencia”, aseguró.