Apple lanzó la versión beta de iOS 26.3: ¿cuáles son las nuevas funciones que trae esta actualización?

Apple volvió a captar la atención del mundo tecnológico con la publicación de iOS 26.3, una actualización que por ahora se encuentra disponible en versiones beta para desarrolladores y testers públicos. Lejos de introducir cambios disruptivos, la compañía optó por reforzar aspectos clave como la seguridad, la interoperabilidad y algunas funciones de personalización, en una estrategia que apunta a proteger al usuario sin alterar su experiencia cotidiana.
La llegada de iOS 26.3 se produce pocas semanas después de iOS 26.2, lanzado en diciembre, y responde a un patrón habitual de la firma de Cupertino: las versiones “.3” suelen enfocarse en ajustes finos y correcciones antes que en grandes transformaciones del sistema operativo.
Esta actualización es compatible con dispositivos desde el iPhone 11 en adelante y, aunque se trata de una sorpresa por su rápida aparición, mantiene coherencia con el historial de refinamientos que Apple aplica en esta etapa del ciclo anual de iOS.
Transferencia directa de iPhone a Android
Entre las novedades más relevantes se destaca la incorporación de una herramienta que facilita la migración de datos desde un iPhone hacia un dispositivo Android. El proceso se realiza de forma inalámbrica, simplemente colocando ambos equipos cerca.
A través de esta función, los usuarios pueden transferir fotos, mensajes, notas, aplicaciones y contactos. La opción se encuentra en Ajustes > General > Transferir o Restablecer iPhone > Transferir a Android y está disponible a nivel global, respondiendo a una demanda creciente de interoperabilidad en un mercado dominado por ecosistemas cerrados.
Cambios en las notificaciones para cumplir con la normativa europea
iOS 26.3 también introduce el Reenvío de Notificaciones, una función pensada especialmente para el mercado europeo en cumplimiento de la Digital Markets Act (DMA) de la Unión Europea.
Esta característica permite enviar alertas a accesorios de terceros, como relojes inteligentes o auriculares que no pertenecen al ecosistema Apple. El emparejamiento es similar al de los AirPods, aunque presenta algunas limitaciones: solo puede activarse para un accesorio a la vez y, mientras está en uso, las notificaciones se desactivan en el Apple Watch.
Nuevas opciones de personalización visual
En el plano estético, la actualización suma una sección específica de fondos de pantalla de Clima, con tres opciones preestablecidas. Para activarlas, el usuario debe mantener presionada la pantalla de bloqueo, tocar el ícono “+” y seleccionar los presets disponibles.
Además, en la antesala del Black History Month que se celebra en febrero, Apple incorporó el fondo Black Unity edición 2026, continuando una tradición anual que combina diseño y diversidad cultural.
Mejoras de seguridad en segundo plano, el eje central
El núcleo de esta actualización está en las llamadas Mejoras de Seguridad en Segundo Plano, una evolución del sistema Rapid Security Response introducido en iOS 16. Aunque esta función ya había sido presentada en iOS 26.1, no se había implementado de manera generalizada.
El nuevo mecanismo permite aplicar pequeños parches de seguridad de forma rápida y discreta en componentes críticos como Safari y WebKit, sin necesidad de forzar actualizaciones completas ni interrumpir el uso del dispositivo.
Las versiones iOS 26.3 (a) y (b), publicadas el 6 y el 8 de enero de 2026 respectivamente, están destinadas exclusivamente a pruebas internas y no incluyen correcciones reales de errores. Su objetivo es validar el funcionamiento del nuevo sistema de actualizaciones en segundo plano antes de un despliegue más amplio.
Cómo instalar las betas de iOS 26.3
Para acceder a estas versiones, los usuarios deben dirigirse a Ajustes > Privacidad y Seguridad > Mejoras de Seguridad en Segundo Plano. En caso de que la instalación automática esté desactivada, se puede comprobar el estado en Ajustes > Actualización de Software.
Una vez aplicada la beta, la información queda registrada en Ajustes > General > Información. Apple aclaró que quienes no activen estas mejoras recibirán los parches dentro de las actualizaciones estándar del sistema, manteniendo la flexibilidad de elección.