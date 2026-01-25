Apple lanzó la versión beta de iOS 26.3: ¿cuáles son las nuevas funciones que trae esta actualización?

Apple volvió a captar la atención del mundo tecnológico con la publicación de iOS 26.3, una actualización que por ahora se encuentra disponible en versiones beta para desarrolladores y testers públicos. Lejos de introducir cambios disruptivos, la compañía optó por reforzar aspectos clave como la seguridad, la interoperabilidad y algunas funciones de personalización, en una estrategia que apunta a proteger al usuario sin alterar su experiencia cotidiana.