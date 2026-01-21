Jornada europea con sello argentino en una Champions cargada de emociones

El Liverpool venció 3-0 a Olympique de Marsella con contundencia, en un partido que tuvo a Alexis Mac Allister como titular en los "Reds". Del lado local, la noche fue ingrata para Gerónimo Rulli, que sufrió un gol en contra en el complemento cuando Marsella buscaba meterse nuevamente en partido. También fueron titulares Leonardo Balerdi y Facundo Medina, en una defensa que no pudo ante la jerarquía del líder inglés.