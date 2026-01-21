Secciones
Jornada europea con sello argentino en una Champions cargada de emociones

Esta jornada ofreció partidos vibrantes en distintos puntos del continente, con futbolistas argentinos influyendo directamente en los resultados y marcando el pulso de una jornada decisiva en la competencia.

Hace 1 Hs

La séptima fecha de la Champions League dejó una jornada intensa y cargada de presencia argentina, con actuaciones decisivas, protagonismo en partidos de alto voltaje y varios nombres albicelestes repartidos en los escenarios más exigentes del continente.

En Turín, Juventus se impuso con autoridad ante Benfica por 2 a 0. El duelo tuvo fuerte impronta argentina del lado portugués: Nicolás Otamendi fue titular y capitán, mientras que Gianluca Prestianni aportó desequilibrio y fue uno de los más incisivos en ataque hasta su salida. También sumó minutos Enzo Barrenechea, en un Benfica que empujó hasta el final pero no logró revertir el resultado.

El Liverpool venció 3-0 a Olympique de Marsella con contundencia, en un partido que tuvo a Alexis Mac Allister como titular en los "Reds". Del lado local, la noche fue ingrata para Gerónimo Rulli, que sufrió un gol en contra en el complemento cuando Marsella buscaba meterse nuevamente en partido. También fueron titulares Leonardo Balerdi y Facundo Medina, en una defensa que no pudo ante la jerarquía del líder inglés.

En Londres, Chelsea cumplió con lo esperado y superó 1-0 a Pafos en Stamford Bridge. Enzo Fernández manejó los tiempos desde la mitad de la cancha y Alejandro Garnacho fue titular, aportando profundidad y desequilibrio por las bandas. El gol del triunfo llegó en el segundo tiempo de la mano del ecuatoriano Moisés Caicedo y consolidó el dominio de los “Blues”, que controlaron el juego de principio a fin.

En Alemania, Bayern Múnich se impuso 2-0 ante RU Saint-Gilloise con un doblete de Harry Kane, en un partido donde también hubo sello argentino: Kevin Mac Allister fue titular en el equipo belga y debió multiplicarse para contener el vendaval ofensivo bávaro, en un encuentro que se inclinó definitivamente pese a la expulsión de Kim Minjae.

Barcelona también fue protagonista de una noche movida al vencer 4-2 a Slavia Praga, aunque sin participación argentina directa en los goles. Fermín López fue la figura con un doblete y el equipo de Hansi Flick se mantuvo en la pelea por los puestos de privilegio.

Por su parte, Athletic Bilbao dio el golpe al vencer 3-2 a Atalanta en un partido vibrante, mientras que Newcastle fue sólido y goleó 3-0 a PSV para meterse entre los mejores de la tabla. En ambos encuentros no hubo argentinos con protagonismo directo.

Con la fase liga entrando en su recta final, la Champions sigue mostrando a los futbolistas argentinos como piezas clave en equipos protagonistas. Ya sea como líderes, titulares indiscutidos o jóvenes en crecimiento, la huella albiceleste volvió a sentirse en una jornada que dejó goles, tensión y escenarios repletos.

Comentarios