Giuliano Simeone marcó y Atlético de Madrid empató ante Galatasaray

El equipo de Diego Simeone, que contó con fuerte presencia argentina, igualó 1-1 en Estambul por la séptima fecha de la Champions League.

LA FIGURA. El menor de los hijos del "Cholo" fue la figura del conjunto "Colchonero".
Atlético de Madrid igualó 1-1 frente a Galatasaray en el RAMS Park, por la séptima fecha de la fase liga de la Champions League. El equipo dirigido por Diego Simeone se puso en ventaja con un gol de Giuliano Simeone, pero el conjunto turco llegó al empate tras un gol en contra de Marcos Llorente.

El Colchonero golpeó rápido en el partido: a los 3 minutos del primer tiempo, Giuliano abrió el marcador y confirmó el protagonismo argentino en un once inicial con fuerte presencia albiceleste. Además del autor del gol, fueron titulares Julián Álvarez y Thiago Almada, en un Atlético claramente marcado por jugadores argentinos, tanto en cancha como en el banco de suplentes.

Galatasaray logró la igualdad a los 19 minutos, cuando un desvío desafortunado de Llorente terminó en el fondo de su propio arco. A partir de allí, el encuentro se volvió más disputado, con situaciones repartidas y un desarrollo intenso, condicionado por el clima exigente del estadio y el empuje del público local.

En el complemento, ambos entrenadores movieron el banco en busca de desequilibrar el resultado, pero el marcador no volvió a modificarse. Atlético de Madrid intentó sostener la posesión y aprovechar los espacios, mientras que el conjunto turco apostó a la presión alta y las pelotas detenidas.



Del lado de Galatasaray, también hubo presencia argentina: Mauro Icardi integró el banco de suplentes del equipo dirigido por Okan Buruk, que contó además con figuras internacionales como Victor Osimhen y Leroy Sané, aunque sin poder romper la paridad.

Con este empate, Atlético de Madrid suma 13 puntos y, de manera provisoria, se ubica octavo, dentro de los puestos de clasificación a la siguiente instancia, aunque con un partido más que Liverpool y Atalanta (12) y Borussia Dortmund (11), que aún podrían superarlo. Galatasaray, en tanto, alcanzó las 10 unidades y quedó 16° en la tabla, en la penúltima fecha de esta fase.

