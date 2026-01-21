Giuliano Simeone marcó y Atlético de Madrid empató ante Galatasaray

Con este empate, Atlético de Madrid suma 13 puntos y, de manera provisoria, se ubica octavo, dentro de los puestos de clasificación a la siguiente instancia, aunque con un partido más que Liverpool y Atalanta (12) y Borussia Dortmund (11), que aún podrían superarlo. Galatasaray, en tanto, alcanzó las 10 unidades y quedó 16° en la tabla, en la penúltima fecha de esta fase.