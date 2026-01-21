La actividad económica cayó 0,3% en noviembre: ¿cómo se comportaron los distintos sectores?

La actividad económica mostró señales de enfriamiento en noviembre. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró una baja del 0,3% tanto en la variación mensual como en la comparación interanual.
Sin embargo, el balance acumulado del año aún se mantiene en terreno positivo. Entre enero y noviembre, la actividad económica creció 4,5%, aunque se trata del nivel más bajo registrado en la serie anual, lo que refleja una desaceleración en el ritmo de expansión hacia el cierre del período.
En la comparación con noviembre de 2024, 10 de los sectores que integran el EMAE mostraron subas. Entre los rubros con mejor desempeño se destacó la Intermediación financiera, que creció 13,9% interanual, impulsada principalmente por una mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa. También sobresalió el sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un incremento del 10,5% interanual.
La intermediación financiera fue, además, el sector con mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por la actividad agropecuaria. En conjunto, ambos rubros aportaron 0,94 puntos porcentuales a la variación interanual del indicador.
¿Qué sectores sufrieron bajas en noviembre?
En contraste, cinco sectores presentaron caídas en la comparación interanual. Las bajas más pronunciadas se registraron en Pesca, con un desplome del 25,0% interanual, e Industria manufacturera, que retrocedió 8,2%.
A estas se sumó el sector de Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una caída del 6,4% interanual. En conjunto, estos sectores restaron 2,23 puntos porcentuales a la variación del EMAE.
#DatoINDEC— INDEC Argentina (@INDECArgentina) January 21, 2026
