La actividad económica cayó 0,3% en noviembre: ¿cómo se comportaron los distintos sectores?

En la comparación con noviembre de 2024, 10 de los sectores que integran el EMAE mostraron subas. Entre los rubros con mejor desempeño se destacó la Intermediación financiera, que creció 13,9% interanual, impulsada principalmente por una mayor actividad de los agentes y sociedades de bolsa. También sobresalió el sector de Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un incremento del 10,5% interanual.