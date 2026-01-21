Abierto de Australia: Cerúndolo y Etcheverry avanzan a tercera ronda; Báez juega esta noche

Por su parte, Tomás Etcheverry también sigue a paso firme. El platense, que orbita el puesto 62 del ranking mundial, tuvo que trabajar un primer set muy parejo ante el británico Arthur Fery, pero una vez destrabado ese parcial, impuso su potencia desde el fondo de la cancha. Fue 7-6 (4), 6-1 y 6-3 para el argentino, que ahora tendrá un desafío de mayúsculo riesgo: en la próxima instancia se medirá contra el kazajo Alexander Bublik, décimo preclasificado del certamen.