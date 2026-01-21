Secciones
Abierto de Australia: Cerúndolo y Etcheverry avanzan a tercera ronda; Báez juega esta noche

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ganaron sus respectivos compromisos y se metieron en la siguiente instancia del certamen. La atención se centra ahora en Sebastián Báez, que buscará dar el golpe ante el italiano Luciano Darderi desde las 21. Repasá cómo le fue al resto de la delegación nacional.

GRAN MOMENTO. Sebastián Báez buscará continuar con su racha positiva en 2026, año en el que ya acumula ocho victorias en nueve partidos. GRAN MOMENTO. Sebastián Báez buscará continuar con su racha positiva en 2026, año en el que ya acumula ocho victorias en nueve partidos.
Hace 2 Hs

El primer Grand Slam de la temporada entra en etapas de definición y el filtro de la alta competencia empieza a decantar el cuadro. El presente de los tenistas argentinos en el Abierto de Australia 2026 se mantiene dentro de la lógica: sin batacazos históricos, pero tampoco con despedidas prematuras de los favoritos. Con el torneo avanzando, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry ya estamparon su firma en la tercera ronda, mientras que Sebastián Báez buscará su boleto esta noche.

La mejor noticia de la jornada llegó de la mano de Cerúndolo. El mayor de los hermanos mostró una versión arrolladora para despachar al bosnio Damir Dzumhur en sets corridos: 6-3, 6-2 y 6-1. Con esta victoria, "Fran" confirma su regularidad en Melbourne Park, alcanzando la tercera instancia por cuarta vez en su carrera (ya lo había logrado en 2023 y 2025). Enfrentará a Andrey Rublev (15° del ranking ATP), mañana no antes de las 21.

Por su parte, Tomás Etcheverry también sigue a paso firme. El platense, que orbita el puesto 62 del ranking mundial, tuvo que trabajar un primer set muy parejo ante el británico Arthur Fery, pero una vez destrabado ese parcial, impuso su potencia desde el fondo de la cancha. Fue 7-6 (4), 6-1 y 6-3 para el argentino, que ahora tendrá un desafío de mayúsculo riesgo: en la próxima instancia se medirá contra el kazajo Alexander Bublik, décimo preclasificado del certamen.

Báez, la carta de esta noche

La atención de los fanáticos argentinos se trasladará a la noche de hoy. No antes de las 21, Báez saltará a la cancha para disputar su compromiso de segunda ronda.

"Seba" llega con el tanque de confianza lleno tras haber sido subcampeón en el ATP 250 de Auckland y de haber superado un debut complejo en Australia sobre Giovanni Mpetshi Perricard. Sin embargo, la parada no será sencilla: enfrente tendrá al italiano nacido en Mar del Plata Luciano Darderi (22° preclasificado), en lo que promete ser un duelo de alto voltaje y mucha intensidad física.

El resto de la delegación

El filtro de las primeras rondas dejó a varios compatriotas en el camino. En la segunda instancia se despidieron Francisco Comesaña (68°) y Thiago Tirante (103°)quienes no pudieron sostener el ritmo de los estadounidenses Francis Tiafoe (34°) y Tommy Paul (20°) respectivamente. Un paso antes, en la primera ronda, habían quedado eliminados Camilo Ugo Carabelli, Mariano Navone y Juan Manuel Cerúndolo. En el cuadro femenino, la única representante, Solana Sierra, tampoco pudo avanzar más allá del debut.

Duelo criollo en el dobles

Una de las curiosidades que dejará la próxima jornada será el cruce 100% argentino en el cuadro de dobles. El azar quiso que en la segunda ronda se enfrenten la dupla conformada por Tomás Etcheverry y Camilo Ugo Carabelli contra la pareja de hermanos: Juan Manuel y Francisco Cerúndolo. Un partido que garantiza presencia argentina en la siguiente fase, pero que obligará a dejar las amistades fuera de la cancha por un rato.

