Los tres delanteros que Riquelme tiene en carpeta para reforzar el ataque de Boca

Ávila y una alternativa en el Sur

El tercer nombre en la lista es el de "Chimy" Ávila. El atacante del Betis (31 años), con pasado en las inferiores "xeneizes", dejó la puerta abierta para un retorno al país. Si bien en Boca interesa su perfil aguerrido, en el club creen que su salida de España sería mucho más factible en el mercado de junio. No obstante, la urgencia podría acelerar los tiempos y nadie se anima a descartarlo en el corto plazo.