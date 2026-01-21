Secciones
Los tres delanteros que Riquelme tiene en carpeta para reforzar el ataque de Boca

Las bajas simultáneas de Cavani, Merentiel y Giménez complicaron el panorama de Claudio Úbeda de cara al debut. Con la negociación por Hinestroza caída, el Consejo de Fútbol busca cerrar al menos dos atacantes y mantiene gestiones abiertas por Alexis Cuello, Ángel Romero y "Chimy" Ávila.

URGENCIA DE GOLES. Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez afrontan lesiones de distinto tipo y no podrán ser de la partida xeneize en el debut del torneo. La CD acelera por la llegada de otro delantero para reforzar el ataque. URGENCIA DE GOLES. Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez afrontan lesiones de distinto tipo y no podrán ser de la partida "xeneize" en el debut del torneo. La CD acelera por la llegada de otro delantero para reforzar el ataque.
Hace 8 Min

La inesperada caída del pase de Marino Hinestroza, sumada a una racha de lesiones inoportuna, obligó a la dirigencia de Boca a recalcular su estrategia en el mercado de pases. Con el debut ante Riestra a la vuelta de la esquina, el "Xeneize" sigue activo y con la urgencia de cerrar al menos dos atacantes para nutrir el plantel que dirige Claudio Úbeda.

El panorama en la enfermería del club de la Ribera desnudó una falencia que, a priori, parecía cubierta. Las bajas simultáneas de sus tres referencias de área  (Edinson Cavani, Milton Giménez y Miguel Merentiel) dejaron al cuerpo técnico con opciones limitadas. Para la primera fecha del Torneo Apertura, Úbeda deberá improvisar apelando a Lucas Janson y promoviendo al juvenil Iker Zufiaurre. Ante este escenario, la orden de Juan Román Riquelme es clara: hay que traer goles.

Actualmente, el Consejo de Fútbol mantiene conversaciones abiertas en tres frentes distintos: Ángel Romero, Alexis Cuello y Ezequiel "Chimy" Ávila.

El sueño del mellizo y la obsesión de Román

Uno de los nombres que más seduce al presidente de Boca es el de Ángel Romero. El paraguayo acaba de finalizar su vínculo con Corinthians y se encuentra con el pase en su poder, una condición que facilita la ingeniería económica pero no necesariamente la negociación contractual.

Romero, de 33 años, mantiene la ilusión de disputar el Mundial 2026 y ve con buenos ojos recalar en el fútbol argentino para mantenerse competitivo. Ya hubo contactos y la posibilidad de seguir los pasos de su hermano Óscar, quien vistió la azul y oro entre 2022 y 2023, está latente. Sin embargo, en el "Mundo Boca" saben que las tratativas con los hermanos Romero nunca son sencillas y requieren paciencia.

El "tira y afloje" por Alexis Cuello

La opción más terrenal y activa por estas horas es la de Alexis Cuello. El delantero de San Lorenzo es una prioridad, pero los números todavía no cierran. El "Ciclón" pretende tres millones de dólares libres de impuestos por el 60% de la ficha que posee; Boca, en su primera aproximación, ofertó 2,5 millones brutos, propuesta que fue rechazada en Boedo.

A pesar de la negativa inicial, las partes siguen dialogando. San Lorenzo intenta renovarle el contrato al jugador, pero es consciente de la necesidad de vender, por lo que se espera que Boca eleve una nueva propuesta formal en los próximos días para destrabar la situación.

Ávila y una alternativa en el Sur

El tercer nombre en la lista es el de "Chimy" Ávila. El atacante del Betis (31 años), con pasado en las inferiores "xeneizes", dejó la puerta abierta para un retorno al país. Si bien en Boca interesa su perfil aguerrido, en el club creen que su salida de España sería mucho más factible en el mercado de junio. No obstante, la urgencia podría acelerar los tiempos y nadie se anima a descartarlo en el corto plazo.

Finalmente, apareció un "tapado" en el radar: Rodrigo Auzmendi. Boca consultó condiciones a Banfield por el delantero de 25 años, quien fue de lo más destacado del "Taladro" en el último semestre. La situación financiera del club del Sur, que se encuentra inhibido, podría facilitar una venta para hacer caja.

Curiosamente, Boca y Banfield son los únicos dos equipos de la Primera División que aún no han sumado refuerzos, una estadística que Riquelme espera cambiar antes del cierre del libro de pases.

