Confirmado: Marino Hinestroza no jugará en Boca y hay enojo

La negociación, que se encontraba en una etapa de definición, dio un vuelco total cuando el club de Río de Janeiro puso sobre la mesa seis millones de dólares limpios y se comprometió a hacerse cargo de la totalidad de los impuestos de la operación. Esta cifra superó los cinco millones que Boca había ofertado por el ochenta por ciento del pase. Ante la mejora en las condiciones y la inclusión de una plusvalía del veinte por ciento para una futura venta, el club de Medellín cambió drásticamente su postura, dejando al "Xeneize" sin margen de maniobra y con un malestar evidente por el manejo de la situación.