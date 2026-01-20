Secciones
DeportesFútbol

Confirmado: Marino Hinestroza no jugará en Boca y hay enojo

Vasco da Gama puso más dinero sobre la mesa y le arrebató al "Xeneize" cuando todos daban por sentado su arribo.

ENOJADO. Riquelme quedó en malos términos con la dirigencia de Atlético Nacional. ENOJADO. Riquelme quedó en malos términos con la dirigencia de Atlético Nacional.
Hace 1 Hs

El extremo colombiano, que tenía todo acordado con la dirigencia de Boca, jugará en el fútbol brasileño tras una oferta superadora de seis millones de dólares. Entre el lamento del jugador en redes y la falta de refuerzos, en el "Xeneize" crece la tensión a cinco días del inicio del torneo.

Lo que parecía ser la primera gran alegría del año para Boca Juniors se transformó, en cuestión de horas, en un dolor de cabeza. La novela de Marino Hinestroza llegó a su fin de la manera menos esperada para Juan Román Riquelme: el futbolista colombiano de 23 años no se pondrá la camiseta azul y oro y continuará su carrera en el Vasco da Gama de Brasil. A pesar de que en Brandsen 805 ya preparaban los papeles para su arribo, la irrupción del conjunto carioca con una propuesta económica inalcanzable para el mercado local dinamitó cualquier acuerdo previo con Atlético Nacional.

La negociación, que se encontraba en una etapa de definición, dio un vuelco total cuando el club de Río de Janeiro puso sobre la mesa seis millones de dólares limpios y se comprometió a hacerse cargo de la totalidad de los impuestos de la operación. Esta cifra superó los cinco millones que Boca había ofertado por el ochenta por ciento del pase. Ante la mejora en las condiciones y la inclusión de una plusvalía del veinte por ciento para una futura venta, el club de Medellín cambió drásticamente su postura, dejando al "Xeneize" sin margen de maniobra y con un malestar evidente por el manejo de la situación.

En medio del desconcierto que generó la noticia, el propio Hinestroza alimentó la polémica con una interacción en las redes sociales que no tardó en volverse viral. Ante un posteo de una periodista sobre la caída de su pase, el extremo respondió. “Qué lindo hubiera sido”, escribió, acompañado de un emoji de llanto. 

El panorama para el equipo que conduce técnicamente Claudio Úbeda es preocupante. Boca debutará este domingo 25 de enero ante Deportivo Riestra en La Bombonera por el torneo Apertura y todavía no ha podido sumar caras nuevas. La búsqueda de un atacante se volvió una urgencia, especialmente tras las negativas de San Lorenzo por Alexis Cuello y las bajas por lesión de referentes como Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Milton Giménez, lo que obligó al cuerpo técnico a subir al juvenil Íker Zufiaurre para completar el plantel.

Con el reloj en contra y el mercado de pases entrando en su etapa final, la directiva comandada por Riquelme deberá reaccionar con rapidez para calmar las aguas. Mientras Hinestroza se prepara para firmar un contrato hasta 2030 bajo las órdenes de Fernando Diniz en Brasil, en Boca crece la incertidumbre por la falta de variantes ofensivas y la dificultad de cerrar nombres de jerarquía para afrontar un semestre que también tendrá a la Copa Libertadores como objetivo principal.

Temas Club Atlético Boca JuniorsBrasilJuan Román RiquelmeColombiaRío de JaneiroCopa Libertadores de AméricaAtlético Nacional de MedellínLiga Profesional de Fútbol
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos
1

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión
2

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza
3

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?
4

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán
5

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules
6

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules

Más Noticias
¿Qué le faltó a San Martín para ganar el segundo amistoso frente a Mitre?

¿Qué le faltó a San Martín para ganar el segundo amistoso frente a Mitre?

¿Cuáles fueron las claves del San Martín 2026 en la victoria frente a Mitre?

¿Cuáles fueron las claves del San Martín 2026 en la victoria frente a Mitre?

Un maratonista tucumano celebrará sus 47 años corriendo y convoca a todos a sumarse en Yerba Buena

Un maratonista tucumano celebrará sus 47 años corriendo y convoca a todos a sumarse en Yerba Buena

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Comentarios