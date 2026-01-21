El Seven de Tafí del Valle se renueva: app oficial, más servicios y una experiencia integral para el público

El Seven de Tafí del Valle dará un nuevo paso en su evolución. En su edición número 26, el tradicional evento no solo ratifica su peso dentro del calendario rugbístico del NOA, sino que también incorpora herramientas y servicios que buscan mejorar la experiencia del público, los equipos y la organización. La gran novedad será el lanzamiento de una aplicación oficial que permitirá seguir el torneo en tiempo real y acceder a información clave desde el celular.