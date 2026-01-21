El Seven de Tafí del Valle se renueva: app oficial, más servicios y una experiencia integral para el público
La 26ª edición del Seven de Tafí del Valle apuesta a la innovación tecnológica con una aplicación propia, suma equipos, amplía la propuesta gastronómica y vuelve a ofrecer entrada libre y gratuita para una jornada que promete rugby y mucho más.
El Seven de Tafí del Valle dará un nuevo paso en su evolución. En su edición número 26, el tradicional evento no solo ratifica su peso dentro del calendario rugbístico del NOA, sino que también incorpora herramientas y servicios que buscan mejorar la experiencia del público, los equipos y la organización. La gran novedad será el lanzamiento de una aplicación oficial que permitirá seguir el torneo en tiempo real y acceder a información clave desde el celular.
En lo deportivo, el Seven contará con 12 equipos participantes que competirán por los diferentes trofeos en juego: Lisoform, Aguas Palau, Iveco Ortega, A Nation, El Portal Distribuidora, Off, Stella Artois, Municipalidad de Aguilares, Gulero, La Argentina, Ciudad de Concepción y Roy Riff. “El jueves 29 tendremos los equipos confirmados debido a que será el último entrenamiento previo al torneo. Allí los managers de cada equipo nos tienen que pasar todos los datos”, dijo Cayetano Fortino, organizador del evento.
Entre las instituciones confirmadas se encuentran Cardenales, Jockey de Salta, Santiago Lawn Tennis, Los Tarcos, Universitario, Aguará Guazú, Los Teros de Catamarca, Jockey, Tigres de Salta y Huirapuca. Además, participará Palau 7’s, un equipo invitación integrado mayoritariamente por jugadores de Lawn Tennis, que le dará un condimento especial a la competencia.
El martes 27 se realizará la presentación oficial del fixture, donde se darán a conocer los cruces y la conformación de las zonas. Los partidos comenzarán a las 10 y la final está prevista para alrededor de las 19, en una jornada intensa que mantendrá el ritmo característico del rugby reducido.
La actividad comenzará incluso antes del día del torneo. El viernes 30, desde las 20, se llevará a cabo la presentación de las camisetas en el bar Popey’s, con un escenario montado sobre media calzada, pantalla gigante y acceso libre para el público. Posteriormente, en el hotel Waynay Killa, se realizará la bendición del evento y la entrega de distinciones especiales.
El ingreso al Seven de Tafí del Valle será libre y gratuito, aunque se solicitará una contribución voluntaria destinada a Espacio Juntarnos. Integrantes de la fundación estarán identificados dentro del predio y serán los encargados de recibir las donaciones.
En cuanto al estacionamiento, la organización aclaró que el predio anexo perteneciente a la estancia El Churqui será habilitado para tal fin, aunque su administración y posible cobro no dependen de la organización del Seven. “Esperamos que este año nos acompañe más gente que la edición pasada. Siempre nos sorprendemos con el número, pero la gente va sin importar el clima ni nada”, dijo Fortino.
Durante el torneo se entregarán tres copas principales: la Copa de Oro LA GACETA, la Copa de Plata A Nation y la Copa de Bronce Aguas Palau. También habrá Copa Fair Play, premios a los jugadores destacados y una distinción para el árbitro más sobresaliente. “Una vez finalizada la entrega de premios, el evento concluye allí”, aclaró el organizador Cayetano Fortino.
El espectáculo incluirá además dos partidos de exhibición: el “Clásico de los Valles” entre Tafí del Valle Rugby Club y Cafayate Rugby Club, y un encuentro de veteranos entre Old Virgins y Liceo Rugby Club.
Otro punto fuerte será la oferta gastronómica, con más de una docena de puestos: cafetería completa, sandwichería de asado, pizzas napolitanas y tradicionales, empanadas, hamburguesas, panchos, bebidas, helados y café.
Finalmente, la gran innovación: la app oficial del Seven de Tafí del Valle. Allí se podrá consultar el fixture completo, resultados en tiempo real, tablas de posiciones, reprogramaciones, ubicación de stands, oferta gastronómica, menús, precios y hasta realizar pedidos anticipados en algunos puestos. También se podrá acceder a los planteles y camisetas de cada equipo. “La idea es que la gente tenga mayor comodidad para hacer ciertas actividades y, sobre todo, pueda saber los horarios”, indicó Fortino.
El Seven de Tafí del Valle se moderniza, pero mantiene su esencia: rugby, montaña y una jornada pensada para disfrutar sin apuros.