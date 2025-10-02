El Seven de Tafí del Valle 2026 fue presentado en la FIT de Buenos Aires

El Seven de Tafí del Valle 2026 ya comenzó a palpitarse. En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada en La Rural de Buenos Aires, se presentó oficialmente la edición número 26 de este clásico del rugby de verano en Tucumán. La competencia, organizada por Cayetano Fortino y Martín Terán Nougués, se disputará el sábado 31 de enero en el predio de la estancia El Churqui, con la expectativa de superar las 25.000 personas que asistieron a la edición anterior.