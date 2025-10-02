El Seven de Tafí del Valle 2026 fue presentado en la FIT de Buenos Aires

El Seven de Tafí del Valle 2026 ya comenzó a palpitarse. En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada en La Rural de Buenos Aires, se presentó oficialmente la edición número 26 de este clásico del rugby de verano en Tucumán. La competencia, organizada por Cayetano Fortino y Martín Terán Nougués, se disputará el sábado 31 de enero en el predio de la estancia El Churqui, con la expectativa de superar las 25.000 personas que asistieron a la edición anterior.
La conferencia de lanzamiento contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellos Domingo Amaya (presidente del Ente Autárquico de Turismo), Inés Frías Silva (vicepresidenta del Ente Autárquico de Turismo de Tucumán), Francisco Caliva (intendente de Tafí del Valle), Walter Marino (director de Turismo de Tafí del Valle), Héctor Viñuales (presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán) y Lorena Salguero (presidenta de la Cámara de Hoteles y Afines de Tafí del Valle). Además, el encuentro reunió a una gran concurrencia de público que compartió productos regionales como empanadas, quesos y chocolates.
Como en cada edición, el torneo tendrá un fin solidario. En 2026, lo recaudado será destinado a la Fundación “Espacio Juntarnos”, con un sistema de ingreso a voluntad que se mantiene como parte del espíritu del evento.
Con el anuncio en Buenos Aires quedó oficialmente en marcha la cuenta regresiva para el Seven 2026, que celebrará 26 años de historia y tradición en el rugby de la región, reafirmando su lugar como uno de los eventos deportivos y turísticos más convocantes del norte argentino.