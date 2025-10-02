Secciones
DeportesRugby

El Seven de Tafí del Valle 2026 fue presentado en la FIT de Buenos Aires

La edición número 26 del tradicional torneo de rugby se jugará el sábado 31 de enero en la Estancia El Churqui y tendrá un fin solidario a beneficio de la Fundación Espacio Juntarnos.

PRESENTACIÓN. En la FIT de Buenos Aires, se realizó una exposición sobre la edición 26 del Seven de Tafí del Valle. PRESENTACIÓN. En la FIT de Buenos Aires, se realizó una exposición sobre la edición 26 del Seven de Tafí del Valle.
Hace 52 Min

El Seven de Tafí del Valle 2026 ya comenzó a palpitarse. En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), realizada en La Rural de Buenos Aires, se presentó oficialmente la edición número 26 de este clásico del rugby de verano en Tucumán. La competencia, organizada por Cayetano Fortino y Martín Terán Nougués, se disputará el sábado 31 de enero en el predio de la estancia El Churqui, con la expectativa de superar las 25.000 personas que asistieron a la edición anterior.

La conferencia de lanzamiento contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellos Domingo Amaya (presidente del Ente Autárquico de Turismo), Inés Frías Silva (vicepresidenta del Ente Autárquico de Turismo de Tucumán), Francisco Caliva (intendente de Tafí del Valle), Walter Marino (director de Turismo de Tafí del Valle), Héctor Viñuales (presidente de la Cámara de Turismo de Tucumán) y Lorena Salguero (presidenta de la Cámara de Hoteles y Afines de Tafí del Valle). Además, el encuentro reunió a una gran concurrencia de público que compartió productos regionales como empanadas, quesos y chocolates.

Como en cada edición, el torneo tendrá un fin solidario. En 2026, lo recaudado será destinado a la Fundación “Espacio Juntarnos”, con un sistema de ingreso a voluntad que se mantiene como parte del espíritu del evento.

Con el anuncio en Buenos Aires quedó oficialmente en marcha la cuenta regresiva para el Seven 2026, que celebrará 26 años de historia y tradición en el rugby de la región, reafirmando su lugar como uno de los eventos deportivos y turísticos más convocantes del norte argentino.

Temas Seven Tafí del Valle
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
5

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
6

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Más Noticias
Se filtró cómo sería la pelota del Mundial 2026: los detalles del balón que homenajea a tres países

Se filtró cómo sería la pelota del Mundial 2026: los detalles del balón que homenajea a tres países

El viejo deseo que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia La China Suárez en Turquía

El "viejo deseo" que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia "La China" Suárez en Turquía

Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Comentarios