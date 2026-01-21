¿Cómo serán los shows de Alejandro Sanz en Argentina y cuánto salen las entradas?

Alejandro Sanz regresará a la Argentina en marzo de 2026 como parte de su gira “¿Y ahora qué?”, con presentaciones confirmadas en Rosario, Buenos Aires y Córdoba que prometen emocionar a sus seguidores con un repertorio que combina sus grandes clásicos y lo más reciente de su carrera. El cantautor español se presentará con el nuevo formato donde el público podrá disfrutar de cada detalle del espectáculo.
La primera fecha será el 4 de marzo en el Autódromo de la Ciudad de Rosario, seguida por dos shows en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires —el 6, ya agotado, y el 7 de marzo— y una actuación el 8 de marzo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
Alejandro Sanz presentará un show de más de dos horas de duración, con un recorrido por los grandes éxitos que marcaron su carrera y las canciones que forman parte de su nueva etapa creativa, en el contexto de su gira 2026.
Shows de Alejandro Sanz en Argentina: cómo será el impactante despliegue del espectáculo en su gira 2026
La gira, que abarca 45 ciudades y 8 países, llevará a cada destino un espectáculo explosivo, con 8 músicos en vivo y una producción escénica que se transporta en 12 camiones. La propuesta incluye cámaras de última tecnología y una pantalla cóncavoconvexa superior a los 300 metros cuadrados, que permitirá desplegar efectos visuales desarrollados especialmente para generar una experiencia inmersiva para los fans.
El montaje también prioriza una mejor visibilidad desde cualquier ubicación, junto con una optimización completa del sonido y una circulación más cómoda para el público. El show se complementa con nuevas opciones gastronómicas y accesos facilitados por diversos medios de transporte, en un entorno verde destacado dentro de la ciudad, pensado para vivir conciertos masivos de manera más confortable y envolvente.
¿Cuánto salen las entradas para ver a Alejando Sánz en Argentina?
Las entradas están disponibles en enigmatickets.com. Vale aclarar que las entradas para el show del 6 de marzo en el Campo Argentino de Polo están agotadas. Los precios son los siguientes:
- Platea platino: $210.000 + SC
- Platea oro: $190.000 + SC
- Platea Vip: $160.000 + SC
- Platea preferencial oeste y este: $170.000 + SC
- Platea oeste y este: $140.000 + SC
- Tribuna C: $110.000 + SC
- Tribuno oeste y este s/n: $85.000 + SC
- Campo general: $65.000 + SC