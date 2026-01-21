¿Cómo serán los shows de Alejandro Sanz en Argentina y cuánto salen las entradas?

Alejandro Sanz regresará a la Argentina en marzo de 2026 como parte de su gira “¿Y ahora qué?”, con presentaciones confirmadas en Rosario, Buenos Aires y Córdoba que prometen emocionar a sus seguidores con un repertorio que combina sus grandes clásicos y lo más reciente de su carrera. El cantautor español se presentará con el nuevo formato donde el público podrá disfrutar de cada detalle del espectáculo.