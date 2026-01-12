Secciones
Tini Stoessel le dibujó unos corazones y Rodrigo De Paul se los tatuó

Entre mimos y días de playa, Rodrigo De Paul mostró el especial gesto que tuvo con Tini Stoessel y un detalle particular en su cadera generó miles de especulaciones sobre la llegada de un nuevo integrante a la faimlia.

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están viviendo su amor a pleno. Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están viviendo su amor a pleno. Foto: Instagram/rodridepaul
El amor entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel sigue robándose suspiros. Desde su regreso, los seguidores de ambos apuestan a un gran futuro para la pareja. El futbolista, por su parte, sigue alimentando el amor que despiertan juntos y este domingo compartió una tierna publicación que hizo pensar en una familia de tres. Es que la cantante le hizo un dibujo en la cadera y él decidió tatuárselo.

En un carrusel que incluyó una tanda de 20 fotos, De Paul dejó ver un poco de sus primeras semanas de enero. El clima indica a todas luces que está relajado, descansando y disfrutando de sus vacaciones junto a su novia, Tini. La publicación rápidamente se viralizó y los medios del espectáculo empezaron a hablar de la pareja y del significado que podría tener el dibujo de la cantante.

El tatuaje de De Paul que hizo pensar que Tini está embarazada

La publicación de De Paul en Instagram cayó como una bomba. En la primera imagen se ve parte de su cadera, que se reconoce claramente por los tatuajes que tiene alrededor y en el brazo izquierdo. Encima, hacia la derecha, una mano femenina, con uñas largas y con un marcador cuya punta se asienta sobre la piel del futbolista dejando una pequeña tríada de corazones rojos.

La creación de Tini Stoessel que dejó marca en la piel de De Paul. La creación de Tini Stoessel que dejó marca en la piel de De Paul. Foto: Instagram/rodridepaul

El segundo archivo de la publicación fue más explosivo aún, porque se ve una aguja imprimiendo para siempre los corazones sobre la piel de De Paul. El detalle que causó furor fue el número: tres corazones y no uno, ni dos. Por eso, de inmediato, miles de seguidores pensaron que el número hacía referencia a una familia de tres. Otra de las interpretaciones que se hicieron fue que el tres hacía referencia a los dos hijos que De Paul ya tiene, y un tercero que tendría con Stoessel.

De Paul se tatuó los corazones que le dibujó Tini Stoessel. De Paul se tatuó los corazones que le dibujó Tini Stoessel. Foto: Instagram/rodridepaul

Ninguno de los dos dio explicaciones al respecto. Pero en las demás imágenes que se cargaron al carrusel, la pareja aparece en uno de sus mejores momentos, abrazados, descansando en la playa, navegando por el mar y disfrutando de salidas nocturnas. Incluso en su posteo anterior, De Paul hizo un resumen de lo que fue su 2025 y celebró la paz y la cercanía a personas que ama.

Aunque Tini no publicó nada sobre el tatuaje, ni sobre un posible embarazo, sí dejó algunos comentarios en el posteo de su novio. “!!!!!tamoooo”, escribió primero, junto a tres corazones rojos; un comentario que fue entendido como un “te amo” y como una aseveración de que se viene algo grande. En segundo lugar, dejó una respuesta aún más tierna que se llenó de likes. “Qué lindo sos”, escribió y recibió más de 24.000 “me gusta”.

