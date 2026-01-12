Tini Stoessel le dibujó unos corazones y Rodrigo De Paul se los tatuó

El segundo archivo de la publicación fue más explosivo aún, porque se ve una aguja imprimiendo para siempre los corazones sobre la piel de De Paul. El detalle que causó furor fue el número: tres corazones y no uno, ni dos. Por eso, de inmediato, miles de seguidores pensaron que el número hacía referencia a una familia de tres. Otra de las interpretaciones que se hicieron fue que el tres hacía referencia a los dos hijos que De Paul ya tiene, y un tercero que tendría con Stoessel.