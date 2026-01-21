Siria anuncia una tregua de cuatro días con los kurdos

DAMASCO, Siria.- El Ministerio de Defensa sirio anunció un cese al fuego de cuatro días en virtud de un “acuerdo entre el Estado sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, dominadas por los kurdos)” en el norte del país, después de que la presidencia informara de un “entendimiento” con esta importante minoría sobre su bastión de Hasaké. El gobierno interino de Siria, dirigido por Ahmed al Sharaa, intenta imponer su autoridad en todo el territorio tras el derrocamiento de Bashar al Assad a finales de 2024. Al Sharaa, un líder islamista, llegó a la presidencia tras encabezar la ofensiva que obligó a Assad a huir, después de más de 13 años de guerra civil.