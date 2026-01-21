Siria anuncia una tregua de cuatro días con los kurdos

DAMASCO, Siria.- El Ministerio de Defensa sirio anunció un cese al fuego de cuatro días en virtud de un “acuerdo entre el Estado sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS, dominadas por los kurdos)” en el norte del país, después de que la presidencia informara de un “entendimiento” con esta importante minoría sobre su bastión de Hasaké. El gobierno interino de Siria, dirigido por Ahmed al Sharaa, intenta imponer su autoridad en todo el territorio tras el derrocamiento de Bashar al Assad a finales de 2024. Al Sharaa, un líder islamista, llegó a la presidencia tras encabezar la ofensiva que obligó a Assad a huir, después de más de 13 años de guerra civil.
El anuncio del alto al fuego se produce tras el fracaso de anteriores intentos de tregua y después de que la presidencia informara que los kurdos tenían “cuatro días a partir del martes por la noche” para proponer un plan de “integración pacífica” de la provincia de Hasaké en el Estado sirio.
“No iniciaremos ninguna acción militar si nuestras fuerzas no son objeto de ataques”, escribieron las FDS en un comunicado. Los kurdos son un pueblo sin Estado propio, repartidos por Siria, Turquía, Irak e Irán. Instauraron una zona autónoma en el norte y noreste de Siria durante la guerra civil (2011-2024).
Durante años, fueron la punta de lanza de la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico, derrotado en Siria en 2019. Washington apoyó durante años a las FDS, pero ahora respalda a las autoridades de Damasco.