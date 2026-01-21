Las tragedias ferroviarias no dan tregua en España

MADRID, España.- Dos nuevos accidentes ferroviarios se registraron en España, mientras las cifras del trágico choque de dos trenes, que conmociona a ese país llegan a 42 personas muertas, unas 120 heridas y 39 desaparecidas.
Ayer un maquinista de un convoy murió luego de chocar contra un muro de contención que se derrumbó en Barcelona y 36 pasajeros resultaron heridos, mientras otro siniestro ocurrió en la provincia de Girona (Cataluña). Las autoridades locales informaron que se trata de una formación de Rodalies de la línea R4 que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gélida. En este caso, el descarrilamiento fue ocasionado por la presencia de piedras en las vías.
Por otro lado, ayer recuperaron cuatro cuerpos de entre las ruinas de los vagones del tren que se dirigía hacia Andalucía, producto de la tragedia ocurrida días atrás. La cifra coincide con las 43 denuncias de desaparecidos registradas durante las primeras horas del accidente. Esperan terminar hoy con las tareas de rescate de los cuerpos que todavía están atrapados. De los 39 pasajeros que permanecen internados, 13 están en terapia intensiva. Muchos de los fallecidos aún no han sido identificados y se espera que la cifra suba aún más porque muchos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos. No obstante, ya se empezaron a conocer algunos de los nombres e historias de quienes perdieron la vida en el accidente ocurrido en el sur de España el domingo, informaron las autoridades de Andalucía.
Dos de las víctimas son Oscar Toro y María Clauss. El hombre de 56 años y la fotoperiodista de 53 eran una pareja reconocida en el periodismo local. Ella fue directora creativa de WofestHuelva y, en 2023, se le otorgó el Premio de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña, mientras que él fue impulsor de la editorial Voces del Sur y director de la Fundación Xul.
Una niña de 6 años fue rescatada ilesa, pero perdió a toda su familia. En el choque murieron los padres, Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, su hijo Pepe y su primo Félix. La menor recibió tres puntos en la cabeza y fue dejada al cuidado de su abuela. Otra víctima fatal fue un hombre llamado Samuel, que fue padre hace 18 meses y trabajaba como policía de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Madrid.
En medio del trágico escenario, el Centro Integrado de Datos (CID), a partir de información del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), detalló que el Instituto de Medicina Legal de Córdoba ya recibió 37 cuerpos de fallecidos en el accidente y que ya se realizaron 23 autopsias.
Los reyes Felipe y Letizia visitaron ayer Adamuz, el pueblo de 4.000 habitantes que se abocó por completo a tareas de rescate y acogida durante el accidente.
Los monarcas se reunieron con Julio “El Ángel” de Adamuz, como apodaron los medios de comunicación a un joven de 16 años que fue uno de los primeros vecinos que se acercó a la zona del accidente para rescatar a los heridos más graves. La Casa Real agradeció en persona su valentía. “Veo en ti reflejada la juventud de España”, le dijo Felipe VI al joven. .