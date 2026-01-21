Las tragedias ferroviarias no dan tregua en España

Por otro lado, ayer recuperaron cuatro cuerpos de entre las ruinas de los vagones del tren que se dirigía hacia Andalucía, producto de la tragedia ocurrida días atrás. La cifra coincide con las 43 denuncias de desaparecidos registradas durante las primeras horas del accidente. Esperan terminar hoy con las tareas de rescate de los cuerpos que todavía están atrapados. De los 39 pasajeros que permanecen internados, 13 están en terapia intensiva. Muchos de los fallecidos aún no han sido identificados y se espera que la cifra suba aún más porque muchos quedaron atrapados entre los hierros retorcidos. No obstante, ya se empezaron a conocer algunos de los nombres e historias de quienes perdieron la vida en el accidente ocurrido en el sur de España el domingo, informaron las autoridades de Andalucía.