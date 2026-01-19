Escándalo en AFA: vinculan a Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon con el gerenciamiento privado de Arsenal

El debate por el ingreso de las sociedades anónimas deportivas (SAD) al fútbol argentino tuvo un antecedente poco visible hasta ahora. Según una investigación publicada por La Nación, dos empresas vinculadas al entorno más cercano del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, administraron durante años el fútbol profesional de Arsenal de Sarandí, el club históricamente ligado a la familia Grondona. Mientras públicamente la conducción de la AFA rechaza la privatización de los clubes, en los hechos se avanzó sobre el control de sus recursos y derechos económicos.