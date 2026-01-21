Recuerdos fotográficos: Como el escenario de un bombardeo
En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.
Elevada hasta tocar el cielo, la columna de humo se divisaba a cientos de metros. Los vecinos de San José, espantados, huyeron tras la explosión de la fábrica de fuegos artificiales Pacífico. El paisaje era impactante: casas vacías, vidrios rotos, niños llorando, las sirenas de las ambulancias y de la Policía que atronaban... No se registraron víctimas fatales, pero sí heridos graves. No por usada, la comparación perdía validez: parecía el escenario de un bombardeo. Así se vivió el 1 de febrero de 1999 en Tucumán.
