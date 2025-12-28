Secciones
Suscribite
Ingresar
Sociedad
Actualidad
"Matasuegras y rompeportones ya no existen": ¿llegamos al fin de la pirotecnia de alto impacto sonoro?
La demanda de artículos luminosos crece impulsada por las campañas de concientización, por los acuerdos con el municipio y por el cuidado de las personas con autismo y de las mascotas.
Compartir
Whatsapp
Facebook
X
Copiar dirección URL
PRODUCTO AUTORIZADO. La caja tiene una huella animal y un auricular.
Por
Belén Castellano
Hace 17 Min
Seguir en
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Creó una página para calificar a profesores y ya la usan cientos de alumnos universitarios
Lo más popular
Tolerancia y diálogo, buenas palabras
Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves
Se actualiza el salario del personal doméstico
Aportes del Tesoro Nacional: el récord de Tucumán y qué se espera para 2026
Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres
Montaldo: “No somos de la idea de prohibir el celular en el aula; pero debe haber disciplina, en el hogar y en la escuela”
Más Noticias
Montaldo: “No somos de la idea de prohibir el celular en el aula; pero debe haber disciplina, en el hogar y en la escuela”
Tolerancia y diálogo, buenas palabras
El VAR de mis predicciones: ¿Cómo avanzó la ciencia este 2025?
Los comercios de la Capital no podrán entregar bolsas plásticas desde el jueves
Recuerdos fotográficos: 1978. “El Zorro” participa en un certamen de LA GACETA
Guía de viaje: Nueva York
El fallecimiento de Martha Dichiara: adiós a una notable figura de la cultura
Sexualmente hablando: hombres que tienen sexo con hombres
Comentarios
Navegá sin límites por $50 por día
Suscribite
Secciones
Portada
Últimas noticias
Notas exclusivas
Política
Seguridad
Economía
Mundo
Sociedad
Deportes
Opinión
Cultura
Espectáculos
LG Play
LG Literaria
Fotografía
Servicios y empresas
Sitios LA GACETA
Club La Gaceta
Clasificados
Fúnebres
Institucional
Marketing y publicidad
Contacto
Portada
Juguemos
Numeros de oro
Newsletter
Edición impresa
Club La Gaceta
Ver Más