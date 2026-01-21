José Lazarte: “Hay que creer en uno mismo, los sueños se pueden alcanzar”

- Mi propuesta es una mezcla de lo tradicional y lo contemporáneo, sin dejar de dar lugar a lo popular. Lo que más me importa es que la música sea auténtica, honesta, sincera, que venga del corazón. En esta gira en particular, intervine más como músico y director artístico, trabajando codo a codo con Cabrera, a quien le agradezco la confianza que tuvo en mí. También bailé folclore en algunos cuadros puntuales. Me sentí muy pleno.