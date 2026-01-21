Cartas de lectores IV: ¿Homo Argentum u Homo Portenium?

Ahora que la última película de Guillermo Francella está en una plataforma de streaming pudimos verla y nos quedó sabor a poco, ya que la prepotencia del título y algunas de las críticas nos hicieron pensar que representaría mejor la idiosincrasia de nuestro país. Más aun considerando que, para muchos, el actor mencionado es uno de los mejores intérpretes nacionales. A raíz de eso me surgen un par de preguntas para los autores, directores y productores. En primer lugar, ¿querían representar con esos 16 personajes a la totalidad de los argentinos o sólo a los porteños? Si la respuesta fuera que deseaban retratar a los 46 millones de argentinos, honestamente debo decirles que para mí no lograron su objetivo, ya que muy pocas personas podrían sentirse cómodas con esos estereotipos. Ahora bien, si lo que pretendían representar era a los porteños, que pienso nos dejan tan mal parados a los argentinos por todo el mundo y que, incluso son poco estimados en el interior, creo que ahí si podríamos acercarnos a un acuerdo. Sin embargo, hasta en ese caso les pediría que hagan un “mea culpa”, porque conozco a muchos porteños que ni remotamente se asemejan a alguno de esos personajes. En segundo lugar les preguntaría: ¿acaso creyeron que quienes habitan el 0,3 % (AMBA) del territorio nacional siendo el 35% de la población, representan a los argentinos? Entiendo que siendo ellos ciudadanos de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires-ex Capital Federal) o porteños, todo lo que está fuera de la avenida General Paz les suena a interior. A pesar de ello, todos sabemos que una gran parte de la población del AMBA comparte características socio-culturales que los asemejan más a los porteños que a los provincianos.