Cartas de lectores II: El nombre del aeropuerto

Totalmente acertada la carta de la Sra Elena Perilli y sus conceptos de “desafortunada iniciativa; Alberdi es recordado en múltiples acciones e instituciones, Benjamín Matienzo era pionero de la aviación”. Cuando leí sobre la iniciativa de los legisladores mi primera pregunta fue: ¿en serio? ¿No consideran que existen otros temas urgentes y que están afectando a la sociedad tucumana? Siempre hago la reflexión cuando leo sobre “iniciativas” de este tipo: no se les cae una idea a nuestros legisladores, senadores, diputados... Les es indispensable una dosis de conocimiento de la realidad cotidiana y de las necesidades de nuestra sociedad. A estas alturas alguien debería aclararles que los “proyectos” que presenten deben cumplir como mínimo la premisa de “necesidad, urgencia, beneficio...”. Hoy, leyendo sobre las lluvias e inundaciones en la provincia, problemática de muy larga data, como ciudadana del interior, al sur de la capital, huelga decir que opino que la necesidad, la urgencia y el beneficio están en otro lado, distante del aeropuerto tucumano.