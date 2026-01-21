Secciones
OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Libertad de expresión
Hace 6 Hs

Fue lamentable el proceder en contra de Matías Viento, periodista de LA GACETA, mientras cubría un accidente en el que fallecieron tres personas. Un hecho repudiable que merece esclarecerse de forma urgente, ya que fue detenido por la Policía mientras tomaba secuencias del hecho. Qué raro que, tratándose de un cronista de un medio importante, le cercenen la libertad de expresión, mientras que a diario por las redes sociales pululan cientos de videos y fotografías sobre diferentes noticias, casos de extrema gravedad que son viralizados en el acto. Me solidarizo con Matías y espero se aclare este tema.

Daniel Leccese

leccesedaniel883@gmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
“Siento que hice todo lo que podía”: la historia de una tucumana que sueña con llegar a una universidad de Estados Unidos
1

“Siento que hice todo lo que podía”: la historia de una tucumana que sueña con llegar a una universidad de Estados Unidos

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención
2

El gran secuestro: cómo el celular se llevó nuestra atención

Cartas de lectores: el nombre del aeropuerto
3

Cartas de lectores: el nombre del aeropuerto

4

Cartas de lectores I: denuncias desde el nogalito

5

Cartas de lectores II: la muerte de un inocente

6

Cartas de lectores III: círculo del magisterio

Más Noticias
Jugando al truco en medio de la tormenta

Jugando al truco en medio de la tormenta

“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”

“Háganse cargo y trabajen para sacar a Tucumán del atraso”

Festival Nacional de Malambo: “Somos como un jugador de fútbol, pero no cobramos nada”

Festival Nacional de Malambo: “Somos como un jugador de fútbol, pero no cobramos nada”

El modisto que marcó una época: luto en las pasarelas por el adiós a Valentino

El modisto que marcó una época: luto en las pasarelas por el adiós a Valentino

Recuerdos fotográficos: las motos de la década del 50

Recuerdos fotográficos: las "motos" de la década del 50

Comentarios