Cartas de lectores: Libertad de expresión

Fue lamentable el proceder en contra de Matías Viento, periodista de LA GACETA, mientras cubría un accidente en el que fallecieron tres personas. Un hecho repudiable que merece esclarecerse de forma urgente, ya que fue detenido por la Policía mientras tomaba secuencias del hecho. Qué raro que, tratándose de un cronista de un medio importante, le cercenen la libertad de expresión, mientras que a diario por las redes sociales pululan cientos de videos y fotografías sobre diferentes noticias, casos de extrema gravedad que son viralizados en el acto. Me solidarizo con Matías y espero se aclare este tema.