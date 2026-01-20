Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Aguilares y Lules

En Aguilares, uno de los lugares más afectados por el temporal, el río Chico desbordó durante la madrugada y el avance del agua afectó al menos 15 viviendas en barrios cercanos al cauce. El fenómeno movilizó a equipos de Defensa Civil del municipio. El agua ingresó en varias casas y generó daños materiales, aunque no se registraron evacuaciones obligatorias. Detalló que el desborde fue rápido y que se trabajó de inmediato para asistir y evaluar la situación en los barrios más comprometidos. Contó que algunas familias optaron por dejar su casa, de manera preventiva ante el avance del agua. Por la tarde precisó que estas familias estaban retornando. “Se había instalado un puesto sanitario, con el director y el subdirector del hospital, y su equipo médico, incluido un psicólogo”, dijo. Conforme avanzó la mañana, el nivel del río comenzó a estabilizarse.