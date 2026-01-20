Secciones
DeportesFútbol

Independiente cerró la venta de Loyola al fútbol italiano por una cifra millonaria

El mediocampista chileno dejará el "Rojo" y se incorporará al Pisa de la Serie A bajo una modalidad de préstamo con obligación de compra, dejando un monto cercana a los siete millones de euros por la mayor parte de su ficha.

PASO ADELANTE. Felipe Loyola saldrá de Independiente para desembarcar en el fútbol italiano. PASO ADELANTE. Felipe Loyola saldrá de Independiente para desembarcar en el fútbol italiano.
Hace 1 Hs

Independiente oficializó este martes la transferencia de Felipe Loyola al Pisa de Italia, en una operación que le permitirá al club de Avellaneda percibir ingresos vitales para su golpeada economía. El mediocampista de 25 años se marcha al fútbol europeo mediante un préstamo inicial de seis meses que conlleva un cargo de 1.300.000 euros, sumado a un bono de 200.000 euros adicionales por objetivos deportivos. Sin embargo, el punto más relevante del contrato reside en una cláusula de compra obligatoria de 5.500.000 euros por el 70% de su pase, la cual se activará automáticamente si el jugador participa en apenas cinco partidos oficiales con su nueva camiseta.

La institución también acordó una opción de compra futura por el treinta por ciento restante de la ficha, la cual fue cotizada en 4.250.000 euros. Loyola había desembarcado en el Rojo a mediados de 2024 procedente de Huachipato; en aquel momento el club argentino invirtió poco menos de dos millones de dólares por la mitad de sus derechos económicos. En un periodo de tiempo relativamente corto, el volante se transformó en un pilar fundamental del esquema de Gustavo Quinteros, acumulando 62 encuentros disputados, 11 goles y siete asistencias, que lo posicionaron como uno de los futbolistas más destacados del certamen local.

El desafío que le espera al chileno en el Calcio es de gran exigencia, ya que el Pisa atraviesa una situación complicada en la tabla de posiciones de la Serie A. Actualmente, el equipo se encuentra penúltimo con 14 puntos, los mismos que el colista Hellas Verona, y pelea por evitar el descenso contra clubes como Lecce y Fiorentina. Ante la inminencia de esta transferencia, el cuerpo técnico de Independiente ya había decidido preservar al jugador en los últimos amistosos de la pretemporada para garantizar que la operación llegara a buen puerto.

A través de una emotiva carta en sus redes sociales, Loyola se despidió de la hinchada del "Rojo". "Me los llevo en el corazón", dijo el volante en su cuenta de Instagram. Por su parte, Gustavo Quinteros reconoció que la salida era una posibilidad debido a las urgencias financieras de la institución y confirmó que el club ya se encuentra en la búsqueda de refuerzos para suplir la jerarquía que pierde con la salida del chileno.

Temas Buenos AiresClub Atlético IndependienteLiga Profesional de FútbolFelipe Loyola
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos
1

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión
2

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza
3

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?
4

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán
5

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules
6

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules

Más Noticias
¿Cuáles fueron las claves del San Martín 2026 en la victoria frente a Mitre?

¿Cuáles fueron las claves del San Martín 2026 en la victoria frente a Mitre?

Un maratonista tucumano celebrará sus 47 años corriendo y convoca a todos a sumarse en Yerba Buena

Un maratonista tucumano celebrará sus 47 años corriendo y convoca a todos a sumarse en Yerba Buena

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Comentarios