Independiente cerró la venta de Loyola al fútbol italiano por una cifra millonaria
El mediocampista chileno dejará el "Rojo" y se incorporará al Pisa de la Serie A bajo una modalidad de préstamo con obligación de compra, dejando un monto cercana a los siete millones de euros por la mayor parte de su ficha.
Independiente oficializó este martes la transferencia de Felipe Loyola al Pisa de Italia, en una operación que le permitirá al club de Avellaneda percibir ingresos vitales para su golpeada economía. El mediocampista de 25 años se marcha al fútbol europeo mediante un préstamo inicial de seis meses que conlleva un cargo de 1.300.000 euros, sumado a un bono de 200.000 euros adicionales por objetivos deportivos. Sin embargo, el punto más relevante del contrato reside en una cláusula de compra obligatoria de 5.500.000 euros por el 70% de su pase, la cual se activará automáticamente si el jugador participa en apenas cinco partidos oficiales con su nueva camiseta.
La institución también acordó una opción de compra futura por el treinta por ciento restante de la ficha, la cual fue cotizada en 4.250.000 euros. Loyola había desembarcado en el Rojo a mediados de 2024 procedente de Huachipato; en aquel momento el club argentino invirtió poco menos de dos millones de dólares por la mitad de sus derechos económicos. En un periodo de tiempo relativamente corto, el volante se transformó en un pilar fundamental del esquema de Gustavo Quinteros, acumulando 62 encuentros disputados, 11 goles y siete asistencias, que lo posicionaron como uno de los futbolistas más destacados del certamen local.
El desafío que le espera al chileno en el Calcio es de gran exigencia, ya que el Pisa atraviesa una situación complicada en la tabla de posiciones de la Serie A. Actualmente, el equipo se encuentra penúltimo con 14 puntos, los mismos que el colista Hellas Verona, y pelea por evitar el descenso contra clubes como Lecce y Fiorentina. Ante la inminencia de esta transferencia, el cuerpo técnico de Independiente ya había decidido preservar al jugador en los últimos amistosos de la pretemporada para garantizar que la operación llegara a buen puerto.
A través de una emotiva carta en sus redes sociales, Loyola se despidió de la hinchada del "Rojo". "Me los llevo en el corazón", dijo el volante en su cuenta de Instagram. Por su parte, Gustavo Quinteros reconoció que la salida era una posibilidad debido a las urgencias financieras de la institución y confirmó que el club ya se encuentra en la búsqueda de refuerzos para suplir la jerarquía que pierde con la salida del chileno.