Independiente cerró la venta de Loyola al fútbol italiano por una cifra millonaria

La institución también acordó una opción de compra futura por el treinta por ciento restante de la ficha, la cual fue cotizada en 4.250.000 euros. Loyola había desembarcado en el Rojo a mediados de 2024 procedente de Huachipato; en aquel momento el club argentino invirtió poco menos de dos millones de dólares por la mitad de sus derechos económicos. En un periodo de tiempo relativamente corto, el volante se transformó en un pilar fundamental del esquema de Gustavo Quinteros, acumulando 62 encuentros disputados, 11 goles y siete asistencias, que lo posicionaron como uno de los futbolistas más destacados del certamen local.