Santos de Brasil acelera por una figura del fútbol argentino

El club de Pelé y Neymar se mete de lleno en uno de los movimientos más fuertes del mercado sudamericano.

El conjunto Peixe se posiciona como uno de los protagonistas del mercado de pases El conjunto "Peixe" se posiciona como uno de los protagonistas del mercado de pases
Hace 3 Hs

El mediocampista chileno Felipe Loyola está cerca de convertirse en refuerzo del Santos, el club brasileño donde juega Neymar, tras una oferta formal que desde Independiente están analizando. 

El Santos FC, institución que cuenta con "Ney" en su plantel, se movió con decisión en este mercado y presentó una oferta formal cercana a los 6 millones de dólares por el 80 % del pase de Felipe Loyola, uno de los jugadores más valorados de Independiente esta última temporada.

La negociación entre el club paulista y el Rojo sigue avanzando, aunque aún resta definir algunos detalles vinculados a porcentajes y forma de pago, ya que Independiente pretende recibir la mayor parte de la cifra bruta ofrecida. 

Loyola, de 25 años y pieza clave en el esquema del entrenador Gustavo Quinteros, viene de 18 meses de rendimientos altísimos con la camiseta del Rojo, donde acumuló 62 partidos, 11 goles y 7 asistencias desde su llegada a mediados de 2024.

El defensor formado en Colo Colo está muy cerca de llegar al fútbol brasileño El defensor formado en Colo Colo está muy cerca de llegar al fútbol brasileño

La posible transferencia implicaría que el volante se sume a la plantilla de Santos para la temporada 2026, integrándose a un equipo que busca consolidar su plantel de cara a la lucha por el Brasileirao y la Copa Sudamericana, competición que también tendrá a River y Racing entre otros clubes clasificados.

Independiente, por su parte, analiza la operación con cautela: aunque la venta representa una inyección económica importante, la dirigencia también debe valorar el impacto futbolístico de perder a uno de sus jugadores más influyentes antes del inicio de la temporada. 

Temas NeymarBrasilClub Atlético IndependienteSantos Futebol ClubeBrasileirao Felipe Loyola
Comentarios