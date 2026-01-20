Argentina logró un alto nivel de cumplimiento de las cuotas de exportación de productos agroindustriales

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Argentina logró en 2025 un alto nivel de cumplimiento de los distintos cupos de exportación a destinos clave para la agroindustria nacional. En esa línea, destacó algunos récords de ejecución, como es el caso de las cuotas de azúcar a Estados Unidos (EEUU), duraznos en conserva a México -por primera vez desde su inicio en 2005- y carne a distintos destinos.