Secciones
EconomíaNoticias económicas

Argentina logró un alto nivel de cumplimiento de las cuotas de exportación de productos agroindustriales

La Secretaría de Agricultura nacional destacó el comportamiento en productos como el azúcar, la carne vacuna y los duraznos en lata, entre otros.

Exportaciones. PRENSA AGRICULTURA Exportaciones. PRENSA AGRICULTURA
Hace 1 Hs

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Argentina logró en 2025 un alto nivel de cumplimiento de los distintos cupos de exportación a destinos clave para la agroindustria nacional. En esa línea, destacó algunos récords de ejecución, como es el caso de las cuotas de azúcar a Estados Unidos (EEUU), duraznos en conserva a México -por primera vez desde su inicio en 2005- y carne a distintos destinos.

En un contexto generalizado de crecimiento de las exportaciones agroindustriales durante 2025, en el país se cumplió con la cuota de carnes vacunas y menudencias a Colombia (que se sobrejecutó en un 120%, utilizando parte del cupo renunciado por los demás países del Mercosur); la cuota Hilton al Reino Unido y la cuota de carnes a Estados Unidos.

Adicionalmente, transcurrido el primer semestre de la cuota Hilton con la Unión Europea para el ciclo 2025/26, esta se encuentra en un 65% de ejecución, el nivel más alto desde 2018 y con precios promedio que rondan los U$S17.000 por tonelada de carne.

En tanto, la cuota de ovinos y caprinos, cuya ejecución habitual no superó nunca el 5% del cupo, finalizó el 2025 con un 11% de ejecución, el más alto de los últimos 21 años.

Por último, la cuota de tabaco con destino a Estados Unidos se reactivó desde septiembre y avanza a paso firme su ejecución.

"Este contexto favorable fue acompañado por medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a lo largo de estos dos años que contribuyeron también a facilitar la inserción internacional de la agroindustria nacional y así aprovechar las oportunidades el mundo ofrece", dijo la cartera gubernamental.

Temas Reino UnidoEl PaísUnión EuropeaEstados UnidosArgentinaSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Contadores piden precisiones sobre el régimen de inocencia fiscal

Contadores piden precisiones sobre el régimen de inocencia fiscal

La industria metalúrgica perdió 17.000 puestos de trabajo en dos años

La industria metalúrgica perdió 17.000 puestos de trabajo en dos años

El Gobierno dio de baja a otras 24 prepagas y avanza en la depuración del sistema de salud

El Gobierno dio de baja a otras 24 prepagas y avanza en la depuración del sistema de salud

El empleo privado formal cayó a su nivel más bajo desde 2022, según un informe

El empleo privado formal cayó a su nivel más bajo desde 2022, según un informe

Flybondi sumó cuatro nuevos aviones y aseguró que sus servicios se están regularizando

Flybondi sumó cuatro nuevos aviones y aseguró que sus servicios se están regularizando

Lo más popular
Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos
1

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión
2

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza
3

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?
4

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán
5

Rutas cortadas, ríos desbordados y el agua que no baja: la lluvia castiga a Tucumán

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules
6

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules

Más Noticias
Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules

Las imágenes hablan por sí solas: el agua se llevó casi 200 metros de la ruta 321 en Lules

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

La confesión de Fabián Vena sobre su enfermedad: “Tengo la sensación de que esto estuvo ahí siempre”

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Alerta amarilla por tormentas: qué provincias están bajo riesgo

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: No fue falta de obras, fue la naturaleza

Monteros defendió la gestión ante el desborde de ríos: "No fue falta de obras, fue la naturaleza"

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Quiénes eran los jóvenes que perdieron la vida en el accidente en auto cerca de Los Ralos

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

Un acto arbitrario contra la libertad de expresión

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

¿El caso de Érika Álvarez está ligado al crimen de Chacabuco 59?

Las berenjenas tucumanas llegan a Francia en una segunda exportación

Las berenjenas tucumanas llegan a Francia en una segunda exportación

Comentarios