Argentina logró un alto nivel de cumplimiento de las cuotas de exportación de productos agroindustriales

Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Argentina logró en 2025 un alto nivel de cumplimiento de los distintos cupos de exportación a destinos clave para la agroindustria nacional. En esa línea, destacó algunos récords de ejecución, como es el caso de las cuotas de azúcar a Estados Unidos (EEUU), duraznos en conserva a México -por primera vez desde su inicio en 2005- y carne a distintos destinos.
En un contexto generalizado de crecimiento de las exportaciones agroindustriales durante 2025, en el país se cumplió con la cuota de carnes vacunas y menudencias a Colombia (que se sobrejecutó en un 120%, utilizando parte del cupo renunciado por los demás países del Mercosur); la cuota Hilton al Reino Unido y la cuota de carnes a Estados Unidos.
Adicionalmente, transcurrido el primer semestre de la cuota Hilton con la Unión Europea para el ciclo 2025/26, esta se encuentra en un 65% de ejecución, el nivel más alto desde 2018 y con precios promedio que rondan los U$S17.000 por tonelada de carne.
En tanto, la cuota de ovinos y caprinos, cuya ejecución habitual no superó nunca el 5% del cupo, finalizó el 2025 con un 11% de ejecución, el más alto de los últimos 21 años.
Por último, la cuota de tabaco con destino a Estados Unidos se reactivó desde septiembre y avanza a paso firme su ejecución.
"Este contexto favorable fue acompañado por medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a lo largo de estos dos años que contribuyeron también a facilitar la inserción internacional de la agroindustria nacional y así aprovechar las oportunidades el mundo ofrece", dijo la cartera gubernamental.