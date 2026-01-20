Lluvias en Tucumán: “Hay evacuados, personas aisladas y un desaparecido, pero la situación está contenida”
Las precipitaciones que afectaron a Tucumán generaron una situación compleja en distintas localidades del sur y sureste de la provincia, donde se registraron desbordes de ríos, viviendas anegadas y personas evacuadas. Así lo confirmó el director de Defensa Civil de la Provincia, Ramón Imbert, quien brindó a LA GACETA un reporte detallado sobre el estado de la emergencia.
“El área más comprometida es el sureste provincial, con crecidas y desbordes de ríos en zonas como Los Gómez, Villa Chiquiligasta y localidades cercanas, donde se viene trabajando sin descanso desde anoche”, explicó el funcionario. En esos sectores intervienen bomberos voluntarios, defensas civiles municipales y equipos de respuesta inmediata del Ministerio del Interior.
Según Imbert, durante la madrugada se había registrado una leve mejora en algunas zonas, aunque la situación volvió a complicarse por nuevas lluvias. “En Chiquiligasta el agua había bajado un poco por la mañana, pero luego volvió a ingresar. Es una situación dinámica”, advirtió.
En Los Gómez, uno de los puntos más críticos, hay al menos 20 personas evacuadas, alojadas en un centro de asistencia, mientras que el ministro de Salud se encontraba este lunes en el lugar supervisando la atención sanitaria. Además, se reportaron personas aisladas, a las que se está asistiendo con embarcaciones debido a la falta de piso firme para el ingreso de vehículos.
“Hay gente que no quiere evacuar y permanece en sus viviendas; en esos casos se les lleva asistencia y módulos hasta que se pueda acceder por tierra”, señaló Imbert. Entre los operativos más delicados, destacó el rescate de una mujer a punto de dar a luz, quien pudo ser evacuada una vez que el nivel del agua lo permitió.
Temporal trágico
En cuanto al saldo fatal, el titular de Defensa Civil confirmó tres personas fallecidas en un siniestro vial ocurrido sobre la ruta provincial 303, al que calificó como “un accidente indirecto del temporal”, y señaló que se habría producido por hidroplaneo. Además, continúa la búsqueda de un pescador desaparecido, con la intervención de personal especializado y bomberos.
Respecto a la cantidad de afectados, Imbert indicó que más de 136 familias están siendo asistidas, aunque aclaró que el número de evacuados varía constantemente. “Hay personas que se autoevacúan y se trasladan a casas de familiares, por eso la cifra fluctúa”, explicó.
El funcionario remarcó que, pese a la magnitud del fenómeno climático, la situación se encuentra bajo control y destacó la efectividad de obras hidráulicas realizadas en años anteriores. “Si esas obras no se hubieran hecho, el impacto habría sido muchísimo peor”, afirmó.
Finalmente, Imbert recordó que las lluvias superaron ampliamente la media histórica para enero y advirtió que el suelo se encuentra saturado. “El Servicio Meteorológico Nacional ya había anticipado un trimestre con mayores probabilidades de precipitaciones para el noroeste argentino. Estamos atentos y en alerta permanente”, concluyó.