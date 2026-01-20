Lluvias en Tucumán: “Hay evacuados, personas aisladas y un desaparecido, pero la situación está contenida”

En Los Gómez, uno de los puntos más críticos, hay al menos 20 personas evacuadas, alojadas en un centro de asistencia, mientras que el ministro de Salud se encontraba este lunes en el lugar supervisando la atención sanitaria. Además, se reportaron personas aisladas, a las que se está asistiendo con embarcaciones debido a la falta de piso firme para el ingreso de vehículos.