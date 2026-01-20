Se enamoró de San Martín en 2017 y fundó “Los Cirujas”, una escuelita de fútbol que hoy alienta al "Santo" en Santiago

Aunque su tonada pueda llevar a confusión, Iván aclara que no es santiagueño. Su vínculo con el “Santo” comenzó en 2017. “Un amigo me invitó a la cancha y ahí me enamoré de La Ciudadela. Hasta ese momento no era hincha de ningún equipo”, recuerda. Tampoco de los grandes de Buenos Aires. “Simpatizaba un poco con River, pero nada más. Ahora soy de San Martín, nada más”, afirma.