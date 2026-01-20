San Martín sigue activo en el mercado de pases: “Buscamos tres jugadores más para dar un salto de calidad”
Tras los amistosos ante Mitre en Santiago del Estero, Andrés Yllana explicó qué evalúa en esta etapa de preparación, valoró la rápida asimilación de la idea de juego y confirmó que el club todavía busca refuerzos para elevar el nivel del plantel.
Luego de los dos amistosos disputados frente a Mitre, el entrenador de San Martín, Andrés Yllana, dejó en claro que el proceso recién comienza y que cada partido cumple una función clave en la evaluación integral del plantel. Más allá de los resultados, el foco estuvo puesto en el ritmo competitivo, el aspecto emocional y la respuesta de los jugadores en un contexto diferente al entrenamiento.
“Se intenta ver si el jugador toma competencia, toma ritmo de competencia, que es diferente al entrenamiento. Emocionalmente también es distinto”, explicó el DT, quien remarcó que los amistosos permiten observar cómo cada futbolista gestiona situaciones reales de juego. “Uno empieza a mirar qué jugador maneja lo emocional, si lo que uno va planteando sale, si el jugador está cómodo. Son todas pequeñas evaluaciones que uno va haciendo y empieza a sacar conclusiones”, agregó.
Yllana también fue claro al señalar que no todos los futbolistas responden de la misma manera en esta etapa de la pretemporada. “Hay jugadores que salen rápido y se ponen en condición rápido, y otros que les cuesta un poco más”, indicó, al tiempo que subrayó la importancia de equilibrar las cargas para que todos lleguen en buenas condiciones al inicio del torneo.
En cuanto al primer amistoso, el entrenador destacó la rápida comprensión del mensaje táctico. “Es virtud de los chicos. Uno plantea las cosas y lo importante es la calidad del jugador que tenés. Me da tranquilidad que lo que planteamos salga, aunque hay que mejorarlo y darle más calidad”, sostuvo. Sin embargo, fue autocrítico y señaló que el equipo todavía debe crecer en lo físico. “Tenemos que ir creciendo para ser un equipo más intenso”, señaló.
Sobre la idea de juego, Yllana remarcó que la posesión no es un fin en sí mismo. “Jugar bien y tener la pelota siempre tiene un objetivo, que es llegar al otro arco. Si hay que hacerlo en seis toques, hacerlo en seis; si hay que hacerlo en dos, hacerlo en dos. Pero también necesitamos rigor físico para imponernos”, explicó.
Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo vinculado al mercado de pases. El DT confirmó que San Martín sigue buscando refuerzos. “Buscamos dos o tres jugadores más que nos puedan dar un salto de calidad, pero sobre todo competencia interna. Que el que está tenga una competencia pesada adentro para elevar el nivel general del plantel”, dijo. En esa línea, explicó que, tras hacer rodar el equipo, se detectan los lugares donde puede faltar competencia y que esa planificación fue premeditada.
Por último, Yllana adelantó que el cuerpo técnico y la CD trabajan para sumar un amistoso más antes del inicio de la Primera Nacional. “Es una idea que tenemos. Los dirigentes ya están trabajando para buscar un rival más además de Güemes y que podamos jugar de local”, concluyó.
Con evaluaciones en marcha y el mercado aún abierto, San Martín continúa ajustando piezas mientras define el perfil definitivo de su equipo.