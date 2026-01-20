San Martín sigue activo en el mercado de pases: “Buscamos tres jugadores más para dar un salto de calidad”

Uno de los puntos centrales de su análisis estuvo vinculado al mercado de pases. El DT confirmó que San Martín sigue buscando refuerzos. “Buscamos dos o tres jugadores más que nos puedan dar un salto de calidad, pero sobre todo competencia interna. Que el que está tenga una competencia pesada adentro para elevar el nivel general del plantel”, dijo. En esa línea, explicó que, tras hacer rodar el equipo, se detectan los lugares donde puede faltar competencia y que esa planificación fue premeditada.