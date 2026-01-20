Secciones
River frenó una salida y reordenó su defensa tras caerse el pase de Jhohan Romaña

La negociación frustrada por el zaguero de San Lorenzo modificó los planes de Marcelo Gallardo y dejó a Ulises Giménez dentro del plantel para el arranque de la temporada.

DECISIÓN. Gallardo optó por retener a Ulises Giménez ante la falta de refuerzos en la zaga. DECISIÓN. Gallardo optó por retener a Ulises Giménez ante la falta de refuerzos en la zaga. Prensa River
Hace 2 Hs

El mercado de pases volvió a moverle el piso a River. La caída de la negociación por Jhohan Romaña, el zaguero colombiano de San Lorenzo, obligó a Marcelo Gallardo a tomar una decisión inmediata: Ulises Giménez no se va. El juvenil, que ya tenía todo acordado para irse a préstamo a Sarmiento de Junín, se quedará en Núñez y pasará a ser una de las alternativas en la zaga central para el primer semestre de 2026.

La operación por Romaña se estancó y en River ya la dan prácticamente por descartada. Ante ese escenario, "Muñeco" entendió que no podía darse el lujo de perder otra opción en un puesto con escasa profundidad. Hoy, la defensa central tiene como titulares a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, con Juan Portillo como primer recambio. El resto del panorama está condicionado. Germán Pezzella continúa en recuperación de su operación de rodilla y recién volvería entre marzo y abril, mientras que Paulo Díaz no es prioridad y espera una oferta para definir su futuro.

Con ese contexto, la salida de Giménez quedó automáticamente frenada. El chico de 20 años, nacido en José C. Paz, pasó de armar el bolso para irse a Junín a ilusionarse con pelear un lugar en el plantel profesional.

Giménez es una fija en las selecciones juveniles y fue el primer marcador central titular de la Reserva de River. Su único registro en Primera fue breve. Ingresó cinco minutos como volante central en el triunfo ante Ciudad Bolívar por la Copa Argentina 2025. Antes, había sido cedido a Defensa y Justicia durante el ciclo de Martín Demichelis, pero una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en julio de 2024 le impidió sumar el rodaje esperado y lo obligó a regresar antes de tiempo.

Hoy, ya recuperado, con otra pretemporada encima y contrato vigente hasta diciembre de 2026, vuelve a estar en carrera. Su buen año en Reserva y su capacidad para salir jugando desde el fondo lo posicionan como una opción interesante para Gallardo.

De cara al debut ante Barracas Central, el sábado 24 en el estadio Chiqui Tapia, River contará con un grupo amplio de centrales en los papeles, aunque con varias limitaciones reales. Además de Martínez Quarta, Rivero y Portillo, también aparece Facundo González, probado como lateral izquierdo en los amistosos ante Millonarios y Peñarol, pero marcador central por naturaleza.

Mientras tanto, en Núñez el mercado entró en espera. Tras la frustrada gestión por Romaña, consideran que el plantel quedó completo con las incorporaciones de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, y no avanzarán por otro defensor en este tramo.

