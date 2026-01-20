River frenó una salida y reordenó su defensa tras caerse el pase de Jhohan Romaña

La operación por Romaña se estancó y en River ya la dan prácticamente por descartada. Ante ese escenario, "Muñeco" entendió que no podía darse el lujo de perder otra opción en un puesto con escasa profundidad. Hoy, la defensa central tiene como titulares a Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, con Juan Portillo como primer recambio. El resto del panorama está condicionado. Germán Pezzella continúa en recuperación de su operación de rodilla y recién volvería entre marzo y abril, mientras que Paulo Díaz no es prioridad y espera una oferta para definir su futuro.